В РСТ спрогнозировали срок открытия стран Шенгена для россиян

Российские туристы не смогут в ближайшие три месяца поехать в Испанию, Францию или Италию, заявил в понедельник, 8 марта, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев радиостанции НСН.

«Ближайшие месяцы страны Европейского союза, скорее всего, не примут решения об открытии границ. Март, апрель, май — в течение этого времени Шенгена можно не ждать. Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена. Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс. Мы пока не видим, что Италия, Франция, Испания готовы принимать россиян, хотя традиционно они пользуются большим спросом среди российских путешественников», — подчеркнул он.

2 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в РФ, так как в другие страны сложно будет гарантированно поехать.

В тот же день сообщалось, что самыми популярными и доступными направлениями для отдыха этой весной у россиян стали Стамбул и Сочи. Респонденты, которые участвовали в исследовании сервиса для путешествий OneTwoTrip, отдельно отмечали весь Крымский полуостров (5,5%), причем чаще всего упоминали Ялту (2,5%) и Севастополь (1%).

1 марта стало известно, что пассажиропоток российских аэропортов в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря 2020 года. Отмечалось, что в январе 2021 года аэропорты России обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн человек.

С 13 февраля Словения открыла границы для стран Шенгена и стран «красного списка», включая Россию.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.