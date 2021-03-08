На Украине рассказали об «очень сильном ударе» по России
Закрытие украинских оппозиционных телеканалов стало очень сильным потрясением для России, заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.
«Те шаги, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), которые ввел президент, — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — заявил он в эфире телеканала «Обозреватель».
При этом Поцелуйко отметил, что в Киеве готовы к возможному ответу со стороны Москвы. По его мнению, он обязательно последует, вопрос лишь когда и в какой степени.
В феврале украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).
Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».
С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.
26 февраля работники закрытых телекомпаний запустили на Украине канал «Первый независимый». Однако в эфире телеканал был только один час, после чего его вещание прервалось.
5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию телеканала «112 Украина».