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На Украине рассказали об «очень сильном ударе» по России

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Закрытие украинских оппозиционных телеканалов стало очень сильным потрясением для России, заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

Вышли из эфира: почему Зеленский отключил оппозиционные телеканалы
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«Те шаги, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), которые ввел президент, — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — заявил он в эфире телеканала «Обозреватель».

При этом Поцелуйко отметил, что в Киеве готовы к возможному ответу со стороны Москвы. По его мнению, он обязательно последует, вопрос лишь когда и в какой степени.

В феврале украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

26 февраля работники закрытых телекомпаний запустили на Украине канал «Первый независимый». Однако в эфире телеканал был только один час, после чего его вещание прервалось.

5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию телеканала «112 Украина».

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