Дочка — матери: ФНС ужесточает правила трат в пользу головных компаний

Контроль за платежами российских «дочек» в пользу их головных структур будет ужесточен. В разъяснительном письме ФНС конкретизировала, какие расходы в адрес материнских организаций не могут учитываться их дочерними компаниями при расчете налога на прибыль («Известия» ознакомились с документом). Некоторые виды трат из этого перечня традиционно использовались для снижения суммы сборов в бюджет. Новые правила игры не повредят бизнесам, которые полностью сосредоточены в России, тогда как иностранным группам придется платить значительно больше налогов, считают эксперты. Впрочем, многое будет зависеть от того, какой политикой будут руководствоваться налоговики на практике.

Обоснуйте расходы

ФНС в своем письме о квалификации платежей между членами одного международного холдинга подчеркнула, что понижать налог на прибыль, вычитая из нее сумму расходов на так называемую акционерную деятельность, запрещено. Если дочерняя структура перечисляет холдингу средства, которые последняя использует в интересах бизнеса в целом, а не этого конкретного подразделения, то такие затраты не могут считаться экономически обоснованными и, соответственно, использовать их при расчетах сборов в бюджет нельзя, следует из документа.

Причем не имеет значения, что эти расходы принесут «дочке» определенные выгоды. Сопутствующие или синергетические эффекты для члена группы от инвестиций материнской компании за его счет не могут служить предлогом для понижения налога на прибыль. При дополнительном пояснении, какие виды трат считаются платежами на акционерную деятельность, ФНС приводит следующие примеры.

Разработка стратегии развития международной группы в целом либо по отдельным ее сегментам и регионам.

Дочка — матери Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Подготовка к выводу на рынок нового продукта при условии, что это не связано с уже реализуемыми в этом конкретном сегменте проектами. Если «дочке» требуются, например, маркетинговые исследования перед запуском нового товара в производство, она вполне может заказать эти услуги самостоятельно, не прибегая к помощи акционера, уточняет ФНС.

Если «дочке» требуются, например, маркетинговые исследования перед запуском нового товара в производство, она вполне может заказать эти услуги самостоятельно, не прибегая к помощи акционера, уточняют в налоговой службе.

Оценка перспективности разработки недр и анализ требующихся для этого инвестиций при условии, что лицензия на конкретное месторождение не приобретена либо не заказаны геологоразведочные работы.

Стратегическое планирование и бюджетирование, подготовка консолидированной отчетности группы, получение ею кредитных рейтингов, разработка и внедрение тех или иных методик и стандартов и так далее.

Принципиальным критерием для отказа от признания платежей «дочки» в адрес «матери» экономически обоснованными ФНС считает отсутствие у первой прямой потребности в таких расходах. Иными словами, если налоговая придет к заключению, что член группы не стал бы самостоятельно обращаться к третьим лицам, например к консалтинговым агентствам ради проведения тех или иных рыночных исследований, то средства на это, перечисленные головной компании, не будут учитываться при расчете сборов в бюджет.

Дочка — матери Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

В ФНС не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать, почему появилась потребность в разъяснениях, какие расходы дочерних структур международных групп не могут считаться экономически обоснованными. В Минфине на аналогичный вопрос предложили обратиться к налоговой.

Близкий к кабмину источник пояснил, что налоговая продолжает действовать в векторе максимальной защиты национальных налоговых потоков и ужесточения политики деофшоризации.

— ФНС решила расставить точки над «и», что можно, а что нельзя учитывать как расходы в целях налогообложения, если они произведены в адрес акционера. Если группа ведет международный бизнес, структурированный через российскую юрисдикцию, ему в целом всё равно, на какую компанию повесить затраты — на «мать» или на «дочь». Тогда как к холдингам с зарубежной головной компанией есть определенные претензии, — пояснил собеседник «Известий».

Настороженность бизнеса

Письмо вызвало большой резонанс и настороженность у бизнеса и профессиональных консультантов, заявил «Известиям» директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Станислав Денисенко. Причем документ, судя по реакции предпринимательских объединений, был составлен без предварительного обсуждения с деловым сообществом, добавил он.

При прямом применении правил письма значительная часть внутригрупповых услуг (расходов в адрес головной компании. — «Известия») могут быть квалифицированы налоговой как акционерная деятельность. Более того, при такого рода пересмотре может быть даже начислен налог на платежи материнской организации за рубеж, добавил он. С уверенностью можно сказать, что риски увеличения фискальной нагрузки для бизнеса серьезно возросли, резюмировал специалист.

Логика ФНС в целом понятна — российским холдинговым компаниям, по сути, разрешено не перевыставлять централизованно понесенные расходы на дочерние структуры — как на российские, так и на иностранные, добавила руководитель практики трансфертного ценообразования и партнер PwC Наталия Козлова.

Можно сказать, что письмом декларируется готовность российской юрисдикции признавать достаточно широкий перечень затрат, понесенных акционером консолидированно, в целях налогообложения холдинга в РФ.

По сути, правила игры благоприятствуют структурированным через Россию группам: письмо в значительной степени упростит им жизнь, поскольку не придется более думать, как распределить эти виды расходов между «дочками» и головными организациями — все траты будут учитываться при расчете налога на прибыль непосредственно у компании-акционера, пояснила эксперт.

Однако если холдинговая организация находится за рубежом, даже если это бизнес с российскими корнями, то у него возникают дополнительные сложности с подтверждением обоснованности внутригрупповых расходов, что может привести к необходимости платить больше налогов, уточнила эксперт.

В акционерную деятельность в письмо включены такие примеры, которые вполне могут рассматриваться как услуги и даже являются таковыми, если приобретаются у третьих лиц. Иностранная юрисдикция, в которой находится холдинг, может быть не готова квалифицировать их как расходы в интересах группы. Если их отнесут к расходам на оказание услуг в пользу российской «дочки», на практике правила из письма ФНС могут привести к возникновению споров и двойному налогообложению.

Впрочем, всё будет зависеть от того, каким образом территориальные налоговые органы будут подходить к проверке внутригрупповых расходов, резюмировала Наталия Козлова.

Цель письма — разграничить перечисления в адрес акционера, понять, что это — оплата его услуг или компенсация затрат в личных интересах, пояснил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Второе на расходы относить нельзя, что в целом справедливо. Проблема в том, что критерии такого разделения в письме фактически не выделены, а приведенные примеры довольно шаблонны, констатировал он. Есть риск, что территориальные органы, руководствуясь ими, будут необоснованно выдвигать претензии к налогоплательщикам, полагает Вадим Зарипов.

Разъяснения ФНС призваны внести некую ясность в порядок налогообложения внутригрупповых услуг, так как длительное время в этом вопросе имела место неопределенность и связанные с этим фискальные риски, добавил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Зачастую головные компании несут расходы, направленные не только на себя, но и на выгоду иностранных дочерних подразделений. По его словам, для таких российских материнских структур компаний в письме содержатся скорее позитивные новости: у них есть шанс уменьшить налоговую базу на расходы, осуществленные не только для своей выгоды.