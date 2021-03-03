Денонсенс: бизнес просит не рвать налоговое соглашение с Нидерландами

Бизнес попросил власти не разрывать с Нидерландами соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Обращение к премьеру Михаилу Мишустину направил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он отметил, что Нидерланды не могут считаться транзитной юрисдикцией, а выступают источником прямых инвестиций из реального частного сектора. Аналогичную позицию занимают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) — организация также направляла правительству предложения по поиску компромиссного варианта СИДН. Минфин РФ пока придерживается ультимативной риторики: если Голландия не принимает российские условия, соглашение будет денонсировано. Эксперты полагают, что опасения бизнеса в целом оправданны, хотя в ряде случаев и несколько преувеличены.

Европейская солидарность

В РСПП предупреждают, что если СИДН с Нидерландами будет разорван, это может привести к ряду негативных последствий. В частности, к сокращению инвестиционной активности, снижению котировок компаний, выбравших Голландию юрисдикцией для выхода на IPO, к сокращению дивидендного потока из этой страны в Россию, проблемам с определением резидентства и двойному налогообложению физлиц, получающих доходы из королевства.

Более того, денонсация соглашения — необязательный и избыточный шаг с учетом новых изменений в российском законодательстве, следует из обращения Александра Шохина (письмо есть у «Известий»). В частности, с начала 2021 года между РФ и Нидерландами начали применяться положения Многосторонней конвенции (MLI), которые предполагают тестирование получателя дохода на добросовестность. В ситуациях, когда бизнес структурируется через зарубежную юрисдикцию (в данном конкретном случае — через Голландию) ради оптимизации налогов, ему отказывают в льготах.

Аналогичной в целом позиции придерживаются в АЕБ. Ее гендиректор Тадзио Шиллинг сообщил «Известиям», что ассоциация выступает за сохранение соглашения, поскольку его разрыв приведет к снижению экономической активности в России иностранных инвесторов.

Денонсенс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, АЕБ уже обращалась с предложениями по доработке СИДН и, по крайней мере, по увеличению переговорного периода, чтобы не допустить разрыва договора.

Справка «Известий» Минфин РФ предложил Амстердаму пересмотреть СИДН в августе прошлого года — на условиях, аналогичных уже заключенным соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Согласно этим «базовым» договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, акции которой котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%. Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций. Во всех остальных случаях ставка на вывод капитала в той или иной форме составляет не менее 15%.

В правительстве на просьбу «Известий» прокомментировать обращение бизнеса предложили обратиться в Минфин. В ведомстве на аналогичный вопрос ответили следующее: «Коллегам из Нидерландов в части изменения налогового соглашения были предложены те же условия, что и Мальте, Люксембургу, Кипру, но прийти к компромиссу с этой страной пока не удалось. Последние инициативы голландской стороны сохраняли каналы вывода доходов из России по низким ставкам».

Условия, которые РФ предлагает «транзитным» юрисдикциям, в том числе и Нидерландам, согласованы на всех уровнях власти. Потому в случае недостижения согласия с государством-партнером соглашение подлежит денонсации, настаивают в Минфине.

Денонсенс Небоскреб Symphony Towers в деловом районе Зуйдас в Амстердаме, Нидерланды Фото: Getty Images/Bloomberg

В финансовом ведомстве Нидерландов на запрос «Известий» сообщили, что та версия соглашения, которую Москва направила Амстердаму, не в достаточной степени учитывает интересы реального голландского бизнеса. В частности, по его условиям, публичные компании, котирующиеся на бирже Нидерландов, обязаны иметь в России «дочку» для применения льготы. Кроме этого, частные компании, например, семейные, вовсе отсечены от преференций, хотя не служат целям вывода капитала из РФ.

Так или иначе, Голландия нацелена на продолжение диалога, недавно министр финансов страны направил соответствующее письмо российской стороне, добавили в ведомстве.

Ждем разрыва

Маловероятно, что российские фискальные органы пойдут навстречу голландским коллегам и предусмотрят в новой редакции договора преференции для реального частного голландского бизнеса, полагает Юрист Forward Legal Федор Закабуня. Вероятнее всего, любые льготы будут рассматриваться как возможное поле для злоупотреблений, пояснил он.

Влияние на российско-нидерландский бизнес может быть значительным, СИДН всё же будет разорвано, уверена партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова. Например, голландские компании, в свое время инвестировавшие в Россию на условиях возможной репатриации доходов в виде дивидендов или процентов, исходя из действующих на тот момент ставок налогообложения в 5% или 0%, столкнутся с новыми дополнительными издержками, пояснила она. И если российский бизнес с холдингами в Амстердаме сможет адаптироваться к политике Минфина, то нидерландский вряд ли станет это делать и в ряде случае просто пересмотрит свои проекты, резюмировала эксперт.

Денонсенс Фото: Getty Images/Sjoerd van der Wal

Хотя разрыв соглашения действительно способен негативно сказаться на вложениях из Голландии в РФ, это может усилить институт инвестирования в российскую экономику уже внутри страны, а не из-за рубежа, добавил член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Этого, по всей видимости, и добивается правительство.

«Базовый» вариант соглашения, по всей видимости, придется корректировать или уточнять интерпретации отдельных его положений, уверен партнер практики международного налогового планирования PwC в России Михаил Филинов. Например, в кипрской версии предусмотрены льготы в случаях, если на фондовом рынке обращаются акции компании. На депозитарные расписки они не распространяются, хотя экономический смысл у инструментов один и тот же.

Разрыв соглашения с Нидерландами — это, по сути, игра с нулевой суммой, считает эксперт. В ней участвуют три стороны — налогоплательщики, российский и голландский бюджеты. Первый тип интересантов однозначно пострадает, но в пользу как отечественной, так и зарубежной казны. Иными словами, произойдет просто перераспределение потоков, но инвестиционная привлекательность РФ ухудшится, полагает Михаил Филинов.

Проблемные вопросы, на которые обратили внимание представители бизнеса, действительно актуальны, хотя, возможно, некоторые из них и несколько преувеличены, добавил партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. Установление преференций для четко определенных категорий компаний выглядит более оправданным, хотя встречаются случаи, когда в СИДН прописаны индивидуальные льготы. Например, такие преференции включены в соглашения Дании, Норвегии и Швеции в отношении «Скандинавских авиалиний» (SAS). Но в таком случае возникнут вполне резонные вопросы, почему одни компании могут применять льготы, а другие дискриминируются.