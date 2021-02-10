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Капитальный дисконт: Амстердам назвал условие для налогового соглашения с РФ

Нидерланды попросили включить в него льготу для частного голландского бизнеса
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Капитальный дисконт: Амстердам назвал условие для налогового соглашения с РФ
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2021-02-09 18:38:40
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Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), следует из ответа минфина королевства на запрос «Известий». Амстердам готов подписать договор с Москвой, если в него будут включены льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию. Ранее РФ предложила Нидерландам новый СИДН по типовому образцу, аналогичному уже заключенным договорам с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Документ не предусматривал для частного бизнеса льготы — исключение составляли лишь публичные компании. На это предложение России Голландия ответила отказом, после чего Минфин РФ пригрозил королевству полным разрывом налоговых соглашений. Эксперты полагают, что Москва может пойти навстречу Амстердаму, не создав лазейки для вывода капитала для российского бизнеса.

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Будем стремиться

Разрыв соглашения с Россией крайне нежелателен, следует из ответа государственного секретаря по финансам Нидерландов Иоханна Вейлбрифа на запрос парламентариев («Известия» ознакомились с документом, он опубликован на сайте минфина королевства).

Страны выступают важнейшими торговыми партнерами друг для друга, расторжение договора негативно скажется не только на уже осуществленных вложениях, но и на новых взаимных инвестициях, говорится в письме. Иоханн Вейлбриф уточняет, что разделяет опасения депутатов и обязуется стремиться к достижению сбалансированного решения.

«Известия» обратились в минфин королевства с просьбой прокомментировать, на каких условиях Амстердам готов заключить с РФ новое соглашение. Там сообщили, что в отличие от других юрисдикций, уже подписавших новый договор с Россией, в Нидерландах реальный, не фиктивный местный бизнес выступает источником собственного капитала для инвестиций в нашу страну.

Капитальный дисконт
евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В этой связи там считают целесообразным, если в новом соглашении будут предусмотрены налоговые льготы для частного голландского сектора. По действующим условиям на преференции могут рассчитывать лишь публичные компании, тогда как интересы нидерландского бизнеса, зачастую семейного, недостаточно учтены в новом соглашении, отметили в минфине Нидерландов.

25 марта 2020 года Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод капитала за рубеж до 15%. Формально она и сейчас установлена на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения (заключены РФ примерно со 100 странами) бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в ряде случаев и до 0%. Россия ранее направила предложения перезаключить договоры на новых условиях Кипру, Мальте, Люксембургу и Нидерландам. С первыми тремя соглашения уже удалось подписать, хотя с киприотами стоял вопрос о разрыве действующего документа.

По новым договорам — если иностранный резидент, по крайней мере, один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%. Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций.

Сложные переговоры

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Минфин РФ предложил Амстердаму пересмотреть СИДН в августе прошлого года — на аналогичных Кипру, Мальте и Люксембургу условиях. По правилам действующего соглашения с королевством — если его резидент владеет в российской компании не менее 25% уставного капитала и вложил в нее больше €75 тыс., то налог для него в РФ составляет 5% от общей суммы выплачиваемых дивидендов, пояснил управляющий партнер «Борениус Россия» Андрей Гусев. Во всех остальных случаях ставка стандартная, 15%.

Кроме этого, сейчас голландские резиденты освобождены от налога в России при продаже бизнеса, в активах которого значительную долю занимает недвижимость. Довольно большая часть крупных российских девелоперов, владельцев торговых центров структурированы через холдинги в Нидерландах.

Впрочем, Кипр, Мальта и Люксембург в отличие от Голландии действительно не так часто служат источниками собственного капитала для инвестиций в Россию — как правило, это транзитные юрисдикции, через которые в РФ вкладывают другие страны или сам же российский бизнес, отметил партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов.

Капитальный дисконт
Минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Так или иначе, пока Амстердам ответил на российское предложение отказом. Изначально, как писали ранее «Известия», королевство настаивало на сохранении льготы, во-первых, для частного сектора, а во-вторых, для компаний, занимающихся недвижимостью. В декабре глава Минфина Антон Силуанов признавал, что переговоры с Голландией идут сложно.

— Мы запустили внутриправительственную, а потом и внутригосударственную процедуру по денонсации соглашения, поэтому мы здесь отступать не будем. Почему? Потому что у нас и в бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования, которые мы недополучали в результате того, что деньги уходили через эти транзитные юрисдикции, — заявлял министр.

Впрочем, пока уведомления о денонсации в Нидерландах не получили, сообщила пресс-служба минфина королевства в ответ на запрос «Известий».

В пресс-службе российского Министерства финансов на просьбу прокомментировать ход переговоров с Амстердамом отметили, что последнее предложение, полученное от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России по низким ставкам.

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— На данном этапе прогресс в переговорах отсутствует, поэтому мы идем по пути расторжения соглашения. Однако если позиция голландской стороны изменится, мы готовы вернуться к обсуждению, — заявили в Минфине.

Само по себе включение льготы для частных компаний в СИДН не должно привести к существенным потерям для РФ, уверен партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. Российских «дочек» голландских холдинговых компаний, которые в конечном итоге принадлежат налоговым резидентам Нидерландов, не так много, отметил он.

Особенно если сравнивать с количеством дочерних организаций субхолдингов, зарегистрированных в Нидерландах, но с неголландскими корнями. Так, большое количество групп из Турции, Японии, США, Канады и Великобритании традиционно использовали королевство в качестве трамплина для инвестиций в Россию, а также другие страны СНГ.

Они не смогут воспользоваться такой льготой, так как принадлежат не голландцам. Более того, и российские группы не смогут использовать это послабление по тем же основаниям, резюмировал Александр Токарев.

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