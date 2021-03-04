Деньги на кассу: ТЦ пожаловались на недоплату налогов магазинами

Торговые центры пожаловались в Минпромторг на ритейлеров, что те недоплачивают налоги и допускают злоупотребления в сфере аренды недвижимости. Сегодня у торговцев есть возможность занижать выручку офлайн-магазина, списывая часть на продажи в онлайне. За счет этого ритейлеры могут меньше платить за аренду (обычно платеж связан с объемом реализации), в том числе НДС. Проблему поднял Российский совет торговых центров (РСТЦ). Организация направила письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, с копией документа ознакомились «Известия». РСТЦ предложил обязать ритейлеров указывать в кассовых чеках, где именно был выдан товар. Для этого нужно внести изменения в закон о контрольно-кассовой технике. Ритейлеры же отмечают, что трафик в моллах за год снизился на 25–30%, потому и уменьшились офлайн-продажи.

Уход в онлайн

Доля онлайн-продаж в 2020 году составила 10% от общего объема торговли, сказали «Известиям» в РСТЦ. Их активному росту способствовала пандемия и введение ограничительных мер. В итоге ТЦ и ритейл договорились перейти от привычных фиксированных арендных ставок к оплате процентов от товарооборота, сказано в письме совета в Минпромторг (есть у «Известий»).

При таком расчете большое значение имеет фиксация продаж и контроль за теми, что проводятся онлайн (самовывоз или доставка курьером) — они также относятся к товарообороту торговой точки, отметили в совете.

— Но сейчас мы наблюдаем, что некоторые непродовольственные магазины выводят до 100% выручки через онлайн и самовывоз, — сказал управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

В организации подчеркнули, что некоторые ритейлеры, которые ранее сами выступали за расчет стоимости аренды в зависимости от оборота, теперь оформляют часть своих продаж в магазине как интернет-покупку или самовывоз. Так они уводят продажи от учета в общем обороте магазина и, следовательно, снижают сумму арендных платежей, подчеркнули в РСТЦ.

«На сегодняшний день отсутствует какая-либо централизованная система фиксации и контроля товарооборота, осуществляемого в рамках самовывоза, доставки товара курьерской службой. Данное обстоятельство создает условия для злоупотреблений на рынке торговой недвижимости и, как следствие, для занижения прибыли и неуплаты НДС», — говорится в письме РСТЦ.

Имеется в виду НДС, который выплачивают моллы со своих доходов (плата за аренду), пояснил Олег Войцеховский. Размер налога на продажи в онлайн или офлайн одинаковы для одного юрлица, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Впрочем, если ритейлер имеет несколько юрлиц, теоретически он может записывать интернет-продажи на ту компанию, которая работает по упрощенной системе налогообложения (по общей системе ставка НДС — 20%, по упрощенной — 6–15%), отметил юрист.

Для создания единых правил фиксации продаж в формате самовывоза РСТЦ предлагает внести на кассовый чек информацию о месте (адресе) отгрузки товара, выполнения работ и оказания услуг, сказано в письме. Новшество организация просит отразить в виде изменений в статье 4.7 закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (54-ФЗ). Проект поправок РСТЦ также направил в Минпромторг.

«Данная информация будет поступать в Федеральную налоговую службу и носить открытый характер, позволит исключить какие-либо недобросовестные действия и обеспечит уплату налога на прибыль и НДС в полном объеме», — сказано в документе.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что письмо пока не получили, а когда оно поступит, будет рассмотрено в установленном порядке. «Известия» также направили запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Спорный вопрос

Определение размера арендной платы находится в плоскости коммерческих отношений, отметил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. При этом инициатива РСТЦ уже реализована в 54-ФЗ и позволяет отследить, где была совершена покупка — в интернет-магазине или в торговой точке. При онлайн-продажах в качестве места расчета указывается адрес сайта, с которого был совершен заказ. При офлайн-торговле — конкретный адрес точки с расположенной в ней кассой, добавила директор центра компетенции по цифровой экономике и GR компании «Атол» Юлия Русинова.

Но сейчас в чеке могут указать вместо реального магазина сайт или адрес точки продаж, которая находится по другому адресу, сказал Олег Войцеховский.

— Мы говорим именно о месте оказания услуги либо месте передачи товара покупателю, чтобы исключить случаи, когда все требуемые законом реквизиты в чеке присутствуют, но вместо магазина, где находится покупатель, указан адрес другой точки. В сегодняшней формулировке 54-ФЗ в чеке может быть указано место, которое не совпадает с фактическим местом передачи товара. Мы хотим, чтобы измененная формулировка исключала такие действия продавца, — пояснил Олег Войцеховский.

Проблема вывода оборота через онлайн действительно существует, и ее надо решать, сказала «Известиям» старший директор департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Анна Манькова. Из-за трансформации рынка возникла необходимость регулировать эту сферу, добавила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Заказ, сделанный и оплаченный на сайте, не может быть признан выручкой конкретного магазина, потому что этот трафик покупателей обеспечил не ТЦ, а сам магазин в онлайне, отметил Артем Соколов.

— Количество посетителей в торговых центрах за последний год снизилось на 25–30%, поэтому закономерно, что снизилась и выручка магазинов. Но это не означает, что арендодатели должны сложить продажи онлайн в одну корзину с продажами офлайн, — отметил он.

Действительно, многие покупатели забирают заказанный в онлайне товар в реальном магазине. Но неправильно, когда ритейлер не учитывает такие продажи в обороте, считает генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

При этом за счет онлайн-заказов создается дополнительный трафик для моллов — посетители, которые пришли за интернет-покупкой, могут приобрести и что-то еще в соседнем магазине, сказали «Известиям» в «М.Видео–Эльдорадо».