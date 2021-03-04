 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Счетная палата указала на недостатки подходов к финансированию терпрограмм ОМС
Мир
Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
Кандидат на пост госсекретаря США пообещала остановить «Северный поток – 2» любой ценой
Мир
США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности
Наука
Запуск прототипа корабля Starship отложен из-за проблемы с двигателем
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Армия
Су-27 «перехватил» два бомбардировщика США над Балтикой
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
/

Деньги на кассу: ТЦ пожаловались на недоплату налогов магазинами

Представители моллов считают, что ритейлеры искусственно занижают выручку от продаж офлайн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Деньги на кассу: ТЦ пожаловались на недоплату налогов магазинами
2021-03-03 19:30:32">
2021-03-03 19:30:32
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговые центры пожаловались в Минпромторг на ритейлеров, что те недоплачивают налоги и допускают злоупотребления в сфере аренды недвижимости. Сегодня у торговцев есть возможность занижать выручку офлайн-магазина, списывая часть на продажи в онлайне. За счет этого ритейлеры могут меньше платить за аренду (обычно платеж связан с объемом реализации), в том числе НДС. Проблему поднял Российский совет торговых центров (РСТЦ). Организация направила письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, с копией документа ознакомились «Известия». РСТЦ предложил обязать ритейлеров указывать в кассовых чеках, где именно был выдан товар. Для этого нужно внести изменения в закон о контрольно-кассовой технике. Ритейлеры же отмечают, что трафик в моллах за год снизился на 25–30%, потому и уменьшились офлайн-продажи.

Уход в онлайн

Доля онлайн-продаж в 2020 году составила 10% от общего объема торговли, сказали «Известиям» в РСТЦ. Их активному росту способствовала пандемия и введение ограничительных мер. В итоге ТЦ и ритейл договорились перейти от привычных фиксированных арендных ставок к оплате процентов от товарооборота, сказано в письме совета в Минпромторг (есть у «Известий»).

При таком расчете большое значение имеет фиксация продаж и контроль за теми, что проводятся онлайн (самовывоз или доставка курьером) — они также относятся к товарообороту торговой точки, отметили в совете.

— Но сейчас мы наблюдаем, что некоторые непродовольственные магазины выводят до 100% выручки через онлайн и самовывоз, — сказал управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Деньги на кассу_2
Сотрудница торгового центра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В организации подчеркнули, что некоторые ритейлеры, которые ранее сами выступали за расчет стоимости аренды в зависимости от оборота, теперь оформляют часть своих продаж в магазине как интернет-покупку или самовывоз. Так они уводят продажи от учета в общем обороте магазина и, следовательно, снижают сумму арендных платежей, подчеркнули в РСТЦ.

«На сегодняшний день отсутствует какая-либо централизованная система фиксации и контроля товарооборота, осуществляемого в рамках самовывоза, доставки товара курьерской службой. Данное обстоятельство создает условия для злоупотреблений на рынке торговой недвижимости и, как следствие, для занижения прибыли и неуплаты НДС», — говорится в письме РСТЦ.

Имеется в виду НДС, который выплачивают моллы со своих доходов (плата за аренду), пояснил Олег Войцеховский. Размер налога на продажи в онлайн или офлайн одинаковы для одного юрлица, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Впрочем, если ритейлер имеет несколько юрлиц, теоретически он может записывать интернет-продажи на ту компанию, которая работает по упрощенной системе налогообложения (по общей системе ставка НДС — 20%, по упрощенной — 6–15%), отметил юрист.

Деньги на кассу_4
Оплата банковской картой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для создания единых правил фиксации продаж в формате самовывоза РСТЦ предлагает внести на кассовый чек информацию о месте (адресе) отгрузки товара, выполнения работ и оказания услуг, сказано в письме. Новшество организация просит отразить в виде изменений в статье 4.7 закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (54-ФЗ). Проект поправок РСТЦ также направил в Минпромторг.

«Данная информация будет поступать в Федеральную налоговую службу и носить открытый характер, позволит исключить какие-либо недобросовестные действия и обеспечит уплату налога на прибыль и НДС в полном объеме», — сказано в документе.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что письмо пока не получили, а когда оно поступит, будет рассмотрено в установленном порядке. «Известия» также направили запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Спорный вопрос

Определение размера арендной платы находится в плоскости коммерческих отношений, отметил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. При этом инициатива РСТЦ уже реализована в 54-ФЗ и позволяет отследить, где была совершена покупка — в интернет-магазине или в торговой точке. При онлайн-продажах в качестве места расчета указывается адрес сайта, с которого был совершен заказ. При офлайн-торговле — конкретный адрес точки с расположенной в ней кассой, добавила директор центра компетенции по цифровой экономике и GR компании «Атол» Юлия Русинова.

Деньги на кассу_1
Посетители торгового центра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Но сейчас в чеке могут указать вместо реального магазина сайт или адрес точки продаж, которая находится по другому адресу, сказал Олег Войцеховский.

— Мы говорим именно о месте оказания услуги либо месте передачи товара покупателю, чтобы исключить случаи, когда все требуемые законом реквизиты в чеке присутствуют, но вместо магазина, где находится покупатель, указан адрес другой точки. В сегодняшней формулировке 54-ФЗ в чеке может быть указано место, которое не совпадает с фактическим местом передачи товара. Мы хотим, чтобы измененная формулировка исключала такие действия продавца, — пояснил Олег Войцеховский.

Проблема вывода оборота через онлайн действительно существует, и ее надо решать, сказала «Известиям» старший директор департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Анна Манькова. Из-за трансформации рынка возникла необходимость регулировать эту сферу, добавила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Заказ, сделанный и оплаченный на сайте, не может быть признан выручкой конкретного магазина, потому что этот трафик покупателей обеспечил не ТЦ, а сам магазин в онлайне, отметил Артем Соколов.

Деньги на кассу_3
Сотрудница торгового центра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Количество посетителей в торговых центрах за последний год снизилось на 25–30%, поэтому закономерно, что снизилась и выручка магазинов. Но это не означает, что арендодатели должны сложить продажи онлайн в одну корзину с продажами офлайн, — отметил он.

Действительно, многие покупатели забирают заказанный в онлайне товар в реальном магазине. Но неправильно, когда ритейлер не учитывает такие продажи в обороте, считает генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

При этом за счет онлайн-заказов создается дополнительный трафик для моллов — посетители, которые пришли за интернет-покупкой, могут приобрести и что-то еще в соседнем магазине, сказали «Известиям» в «М.Видео–Эльдорадо».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021