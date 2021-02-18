Сбытовая техника: продавцы предупредили о подорожании импорта

Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Минпромторг Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Это произойдет из-за резкого подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом, сказано в письме организации, с которым ознакомились «Известия». Стоимость логистики в январе 2021 года выросла на величину до 600% по сравнению с октябрем 2020 года, уточнили крупнейшие торговые сети. Ритейлеры попросили министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника — на 20%, оценили эксперты.

Долго и дорого

Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут вырасти. Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг от 9 февраля. «Известия» ознакомились с ним. Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», сказано в письме. Поэтому АКОРТ попросила Минпромторг учитывать его при анализе динамики цен на товары у ритейлеров.

В своем письме АКОРТ приводит данные по стоимости перевозок. Поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая с 1 по 10 октября для одного контейнера весом 40 футов (линия MMC) стоили $2,7 тыс., с 21 по 31 декабря — $11,1 тыс., а с 16 по 31 января — $13,3 тыс. Таким образом, цена транспортировки выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Сбытовая техника Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ситуация с поставками в балтийские порты аналогичная: с 1 по 15 октября транспортировка стоила $3,2 тыс., с 15 по 31 декабря — $6,8 тыс., а с 16 по 31 января — $9,9 тыс. Получается, что в январе цена выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020-го.

На прямом железнодорожном сообщении ситуация такая же: до 1 ноября транспортировка стоила $2,4 тыс., с 1 по 12 декабря — $4 тыс., а с 17 января — $9,8 тыс. То есть в январе перевозки выросли в цене почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем.

Все вопросы, связанные с ценами на потребительские товары, сейчас являются чувствительными, поэтому АКОРТ проинформировала Минпромторг, сказали «Известиям» в ассоциации. Там не уточнили, когда стоит ожидать повышения цен и в каком размере.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что на постоянной основе взаимодействуют c организациями торговли и с их общественными профессиональными объединениями.

— Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено, — отметили в ведомстве.

Министерство учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен, добавили в Минпромторге.

Застряли на границе

Проблема с повышением цен на логистику, в основном на морские перевозки, носит временный характер, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он напомнил, что в прошлом году на фоне пандемии в Европе сократился экспорт, а импорт вырос. На практике это выглядело так: логистические компании доставляли в ЕС контейнеры, которые длительное время стояли на границе, из-за интенсивного трафика их разгружали с большими задержками. За счет этого в мире сформировалась ситуация условного дефицита емкостей для транспортировки. Более того, из европейских стран часть контейнеров уходили пустыми, например, в Китай. В комплексе эти факторы оказали давление на стоимость перевозки — она выросла. Нынешняя проблема в течение полугода исчезнет, уверен эксперт.

Весь цикл морской доставки составляет максимум два месяца, подчеркнул Андрей Карпов.Около 40–45 дней нужно для того, чтобы груз прибыл из КНР в центральную часть России. Еще около двух недель необходимо, чтобы товар попал на полку либо на склад. Поэтому неудивительно, что стоимость некоторых импортных товаров в России уже выросла, отметил эксперт. В первую очередь это коснулось бытовой техники и электроники, ценник на которую поднялся на 10%, сказал Андрей Карпов.

Сбытовая техника Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Россия ввозит из Китая и Юго-Восточной Азии большую номенклатуру товаров: это продукция легкой промышленности, фурнитура для одежды (например, пуговицы, молнии), обувь, игрушки, мебель и другие наименования, добавил эксперт.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает в том числе Samsung, LG, Whirlpool) Антона Гуськова, изготовители и продавцы признают проблему, которую обозначила АКОРТ. За последнее время перевозки из КНР и Юго-Восточной Азии подорожали в два-три раза, отметил он. Эксперт добавил, что из этих регионов в РФ импортируют не только электронику, но и комплектующие для крупной бытовой техники, которую производят внутри страны. Поэтому подорожание в той или иной степени может коснуться всех товаров, сказал он. В такой сложный момент власти могут снять с отрасли часть нагрузки в виде неналоговых сборов: например, отменить авторский, а также не увеличивать экологический, считает Антон Гуськов.