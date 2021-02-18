Сбытовая техника: продавцы предупредили о подорожании импорта
Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Минпромторг Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Это произойдет из-за резкого подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом, сказано в письме организации, с которым ознакомились «Известия». Стоимость логистики в январе 2021 года выросла на величину до 600% по сравнению с октябрем 2020 года, уточнили крупнейшие торговые сети. Ритейлеры попросили министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника — на 20%, оценили эксперты.
Долго и дорого
Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут вырасти. Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг от 9 февраля. «Известия» ознакомились с ним. Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», сказано в письме. Поэтому АКОРТ попросила Минпромторг учитывать его при анализе динамики цен на товары у ритейлеров.
В своем письме АКОРТ приводит данные по стоимости перевозок. Поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая с 1 по 10 октября для одного контейнера весом 40 футов (линия MMC) стоили $2,7 тыс., с 21 по 31 декабря — $11,1 тыс., а с 16 по 31 января — $13,3 тыс. Таким образом, цена транспортировки выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года.
Ситуация с поставками в балтийские порты аналогичная: с 1 по 15 октября транспортировка стоила $3,2 тыс., с 15 по 31 декабря — $6,8 тыс., а с 16 по 31 января — $9,9 тыс. Получается, что в январе цена выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020-го.
На прямом железнодорожном сообщении ситуация такая же: до 1 ноября транспортировка стоила $2,4 тыс., с 1 по 12 декабря — $4 тыс., а с 17 января — $9,8 тыс. То есть в январе перевозки выросли в цене почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем.
Все вопросы, связанные с ценами на потребительские товары, сейчас являются чувствительными, поэтому АКОРТ проинформировала Минпромторг, сказали «Известиям» в ассоциации. Там не уточнили, когда стоит ожидать повышения цен и в каком размере.
В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что на постоянной основе взаимодействуют c организациями торговли и с их общественными профессиональными объединениями.
— Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено, — отметили в ведомстве.
Министерство учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен, добавили в Минпромторге.
Застряли на границе
Проблема с повышением цен на логистику, в основном на морские перевозки, носит временный характер, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он напомнил, что в прошлом году на фоне пандемии в Европе сократился экспорт, а импорт вырос. На практике это выглядело так: логистические компании доставляли в ЕС контейнеры, которые длительное время стояли на границе, из-за интенсивного трафика их разгружали с большими задержками. За счет этого в мире сформировалась ситуация условного дефицита емкостей для транспортировки. Более того, из европейских стран часть контейнеров уходили пустыми, например, в Китай. В комплексе эти факторы оказали давление на стоимость перевозки — она выросла. Нынешняя проблема в течение полугода исчезнет, уверен эксперт.
Весь цикл морской доставки составляет максимум два месяца, подчеркнул Андрей Карпов.Около 40–45 дней нужно для того, чтобы груз прибыл из КНР в центральную часть России. Еще около двух недель необходимо, чтобы товар попал на полку либо на склад. Поэтому неудивительно, что стоимость некоторых импортных товаров в России уже выросла, отметил эксперт. В первую очередь это коснулось бытовой техники и электроники, ценник на которую поднялся на 10%, сказал Андрей Карпов.
Россия ввозит из Китая и Юго-Восточной Азии большую номенклатуру товаров: это продукция легкой промышленности, фурнитура для одежды (например, пуговицы, молнии), обувь, игрушки, мебель и другие наименования, добавил эксперт.
По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает в том числе Samsung, LG, Whirlpool) Антона Гуськова, изготовители и продавцы признают проблему, которую обозначила АКОРТ. За последнее время перевозки из КНР и Юго-Восточной Азии подорожали в два-три раза, отметил он. Эксперт добавил, что из этих регионов в РФ импортируют не только электронику, но и комплектующие для крупной бытовой техники, которую производят внутри страны. Поэтому подорожание в той или иной степени может коснуться всех товаров, сказал он. В такой сложный момент власти могут снять с отрасли часть нагрузки в виде неналоговых сборов: например, отменить авторский, а также не увеличивать экологический, считает Антон Гуськов.
У розничных продавцов есть запасы на складах, но через пару месяцев они закончатся, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. После этого можно ожидать постепенного роста цен на полках, сказал она. По мнению эксперта, импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10–20% от текущего уровня. Стоимость других товаров будет увеличиваться не столь драматично: одежда, обувь, игрушки могут вырасти в цене на 5–7%, оценила Анна Бодрова.