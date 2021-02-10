Процессор пошел: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5–20%

Электроника с начала года подорожала на 5–20% в зависимости от категории товара, рассказали «Известиям» в «Ситилинке». Рост цен на смартфоны, компьютеры, наушники продолжится и может составить еще в среднем 25%, сказали источники в компаниях-дистрибьюторах и подтвердили участники рынка. Меньше всего увеличились цены на смартфоны — рост их стоимости пока сдерживают крупные производители. А вот самое большое подорожание ожидает компьютеры и телевизоры, считают аналитики. В течение года цена на них может вырасти до 40–50%. Основные причины — глобальный дефицит компонентов, проблемы с логистикой и антикитайские санкции США.

Больше — не меньше

Подорожание техники началось еще в прошлом году и продолжится в дальнейшем, заявил «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров. Цены на электронику с начала года выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров , уточнил он.

Часть производителей действительно объявили о повышении цен на свои товары в этом году, подтвердил генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин.

На мировом рынке сейчас дефицит основных компонентов для электроники — матриц, памяти, экранов, особенно видеокарт. 80% этих деталей производится в Китае. Это основная причина подорожания продукции, пояснили в компании «Марвел-Дистрибуция». Производство сократили в первую волну распространения коронавируса в начале прошлого года, и его не получается нарастить сразу.

— Мы надеемся, что ближе к апрелю ситуация начнет нормализовываться, когда выравняется спрос на транспортные услуги. Однако многое будет зависеть от ограничений из-за пандемии коронавируса и возможного смягчения санкций против Китая от новой администрации США, — добавили в компании.

Себестоимость производства компонентов продолжит расти минимум до середины 2021 года, считает директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина.

Процессор пошёл Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger

Из-за дефицита деталей ввоз электроники в Россию упал еще в IV квартале прошлого года. Сейчас в КНР новогодние праздники, на время которых производство приостановлено. Поэтому большая часть поставок электроники поступит в Россию только в марте-мае, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10–15%. А проблемы с логистикой добавляют еще 2–3% к цене, прокомментировал аналитик. По его оценке, в зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10 до 40% в течение 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40–50%, ожидает Эльдар Муртазин.

До середины года поставки электроники в Россию могут сократиться еще на 15%, она подорожает еще примерно на 25%, сказал «Известиям» собеседник в одном из дистрибьюторов. Уже сейчас производители убирают самые недорогие модельные ряды ноутбуков, так как их невозможно произвести из-за роста цен на компонентную базу, сказал он. Крупные производители получают запчасти приоритетно — им уходит значительная доля того, что производится, пояснил источник. И дефицит затрагивает в основном производителей второго эшелона. Также морская логистика подорожала в 1,5 раза. Из-за разбалансировки схем оборота контейнеров их не хватает, сказал собеседник «Известий».

По оценке Ирины Кукиной, закупочные цены на ноутбуки вырастут не так сильно — еще на 12–15% в долларовом эквиваленте. При этом она не исключила курсовых изменений, которые будут дополнительно влиять на рост конечной цены.

В объединенном ритейлере «М.Видео-Эльдорадо» не планируют существенных изменений в ценовой политике, сказали «Известиям» в компании.

После 8 Марта

Роста цен на смартфоны как минимум до конца марта не ожидается , отметили в компании «Марвел-Дистрибуция». Крупнейшие производители, которые занимают 85% рынка, определяют их не менее чем на квартал, пояснили там. Сейчас можно наблюдать, что задерживается выпуск новинок, но острого дефицита гаджетов, чтобы на полку нечего было поставить, сейчас нет, добавили в компании.

Цены на смартфоны пока удерживают крупные производители, прежде всего Samsung, который меньше других завязан на китайских поставщиков компонентов, говорит Эльдар Муртазин. Новые модели гаджетов могут подорожать во второй половине марта или в апреле, после 23 Февраля и 8 Марта, на которые в качестве подарка часто покупают смартфоны, отметил он.

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Сигналом для повышения цен может стать также выход новинок Samsung А-серии, самой массовой линейки производителя, добавил аналитик. По его словам, на старые модели роста цен можно не ждать, но и скидок на них не будет.

Дефицит смартфонов в прошлом году затронул поставки всех брендов и не прекратился до сих пор, сообщил источник в одном из мобильных операторов. уточнил он. По его мнению, дефицит может отразиться на ценах на мобильные телефоны, но официальной информации от поставщиков по росту цен отгрузок пока не поступало. Ситуация может улучшиться в конце первого – начале второго квартала, добавил собеседник издания.

По данным GS Group, в IV квартале прошлого года импорт телефонов оказался провальным, его объемы снизились на 27% — до 11,7 млн штук, это самый низкий объем за последние четыре года. Всего в 2020-м в Россию ввезли 43,3 млн мобильных телефонов — на 10% меньше, чем годом ранее. Причина — в сокращении поставок недорогих смартфонов, пояснили в компании. Импорт дорогих и средних по цене гаджетов также снизился в сравнении с 2019 годом, это связано с сокращением Huawei и Xiaomi объема поставляемых партий товара, добавили в GS Group.

Также могут вырасти цены на аксессуары к смартфонам и акустику, этот тренд уже начался в конце прошлого года. В частности, на 20% выросла стоимость Apple AirPods. Ритейлеры продают остатки товара по старой стоимости, а на своем сайте производитель уже реализует наушники по новым ценам, рассказал источник, близкий к одному из ритейлеров. «Яндекс» в конце года поднял цены на свою продукцию на 10%, производитель флеш-накопителей SanDisk — на 15%, добавил собеседник издания. Продавцы сами устанавливают цены на устройства, ответили в «Яндексе».

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Цены на колонки и наушники могут увеличиться в цене на 15–20%, оценил Эльдар Муртазин.

В ФАС «Известиям» сказали, что цены на непродовольственные товары, в том числе бытовую технику и электронику, не подлежат государственному регулированию. Если служба выявит злоупотребления, которые привели к необоснованному росту цен, к организациям применят меры антимонопольного реагирования, сказали в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге, Apple, Xiaomi, Huawei, Honor, а также в «Связном» на момент публикации не ответили на запрос «Известий». В Samsung и Asus отказались от комментариев.