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Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи ТАСС и РБК

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Facebook заблокировал опубликованные в социальной сети статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта.

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Как уточняет ТАСС, указанная новость была написана на основе официального релиза ФСБ и Следственного комитета РФ. Агентство настаивает на том, что содержащаяся в сообщениях ведомств информация была изложена верно.

Как отмечается, редакция намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также обратить внимание на случившееся Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

РБК со своей стороны настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. Редакция также направила запрос в администрацию соцсети с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала.

В заблокированных материалах шла речь о том, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СК уточнялось, что воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц.

При этом сообщения были удалены на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

18 февраля стало известно, что Роскомнадзор предложил создать перечень владельцев интернет-ресурсов, причастных к нарушениям прав и свобод человека, в том числе и к нарушениям свободы массовой информации.

Владельцев сайтов предложили включать в перечень на основании соответствующего решения генерального прокурора либо его заместителя. В документе будет говориться о признании его причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Кроме этого, в ноябре прошлого года в России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ.

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