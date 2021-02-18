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РКН предложил создать список причастных к нарушениям прав россиян сайтов

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Роскомнадзор (РКН) предлагает создать перечень владельцев интернет-ресурсов, причастных к нарушениям прав и свобод человека, в том числе и к нарушениям свободы массовой информации. Проект приказа ведомства об этом опубликован 18 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Владельцев сайтов будут включать в перечень на основании соответствующего решения генерального прокурора либо его заместителя. В документе будет говориться о признании его причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Запись в списке будет включать в себя сведения о владельце ресурса, адрес его электронной почты, доменное имя и интернет-адрес ресурса, сведения о провайдере, страницу ресурса, указанного в решении. Также предлагается указывать реквизиты, дату и время получения решения.

«Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций размещает сведения, содержащиеся в перечне, на официальном сайте в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в перечень», — говорится в инициативе.

В списке будет сохраняться персонифицированная история изменений записей с указанием даты и времени их создания, изменения состояния и исключения.

В конце января президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе» отметил, что по ряду направлений цифровые гиганты уже начали конкурировать с государствами.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

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