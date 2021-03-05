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Боец UFC Махачев заявил о готовности сразиться с Макгрегором

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Ислам Махачев заявил, что готов сразиться с экс-чемпионом турнира ирландцем Конором Макгрегором. Об этом 5 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Моя цель — чемпионский пояс UFC в ближайшие два года»
Российский боец ММА Ислам Махачев — об этапах карьеры, желании биться с Макгрегором и возвращении Хабиба Нурмагомедова

Махачев отметил, что хотел бы видеть в соперниках Макгрегора. Вместе с тем, по словам бойца, ирландцу не дают сильных оппонентов, чтобы он не мог сильно опуститься в рейтингах.

«Лично я был бы только рад, если бы мне дали в соперники Конора. Но думаю, что у UFC другие планы на него. <…> Если же Макгрегор начнет проигрывать тем, кто находится вне топа, то о нем быстро забудут и он станет никому не нужен», — рассказал Махачев.

3 марта стало известно, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов выступит в роли секунданта Махачева на турнире UFC 259. Чемпион UFC займет позицию в углу ринга со стороны Махачева во время его поединка с американцем Дрю Добером.

На данный момент Нурмагомедов вместе с тренером Хавьером Мендесом из American Kickboxing Academy помогает Махачеву подготовиться к предстоящему бою.

Поединок состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире 7 марта.

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