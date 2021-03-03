Нурмагомедов станет одним из участников турнира UFC 259

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выступит в роли секунданта Ислама Махачева на турнире UFC 259, передает в среду, 3 марта, телеканал РЕН ТВ.

Нурмагомедов займет позицию в углу ринга со стороны Махачева во время его поединка с американцем Дрю Добером.

На данный момент Нурмагомедов вместе с тренером Хавьером Мендесом из American Kickboxing Academy помогает Махачеву подготовиться к предстоящей схватке.

«Наша связка крепнет с каждым днем», — написал Нурмагомедов в своем Instagram под фото с тренером.

Поединок состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире утром 7 марта.

В рамках турнира другой россиянин, Петр Ян, будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему будет противостоять американец Алджамэйн Стерлинг.

Кроме того, бразильская чемпионка в двух дивизионах UFC Аманда Нуньес сразится с претенденткой на титул Мегал Андерсон из Австралии. Возглавит турнир титульный поединок в полутяжелом весе — чемпион из Польши Ян Блахович против претендента, чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи из Новой Зеландии.

Поединок состоится на турнире UFC 259 пройдет Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире утром 7 марта.