«Моя цель — чемпионский пояс UFC в ближайшие два года»

В ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 259, в рамках которого российские поклонники ММА смогут посмотреть сразу три поединка с участием своих соотечественников. Всем им будут противостоять соперники из США. Особняком стоит титульный бой чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (15-1) с Алджамейном Стерлингом (19-3). Но не менее интересными обещают стать схватки Аскара Аскарова (12-0-1) с Джозефом Бенавидесом (28-7) (андеркард) и Ислама Махачева (18-1) с Дрю Добером (23-9). Трансляцию турнира в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.

Махачев сегодня — один из самых перспективных бойцов UFC, которому прочат большое будущее в промоушене. Он не дрался с сентября 2019 года и изголодался по октагону. Велика вероятность, что в случае победы над своим ближайшим соперником россиянину дадут титульный бой. В преддверии поединка с Добером Махачев рассказал «Известиям» о своей подготовке, выделил сильные и слабые стороны оппонента, а также поделился мнением о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.

— Где проходила ваша подготовка и как оцениваете свой лагерь перед боем с Добером?

— Подготовка проходила, можно сказать, в трех разных странах. Сначала я готовился дома, в Махачкале вместе со своей командой. Потом мы все поехали в Дубай, а оттуда уже отправились в Америку. Вот уже месяц я нахожусь в Лас-Вегасе — здесь и проходит финальный этап подготовки.

Моя цель Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Zuffa LLC

— Тренер Хавьер Мендес говорил, что у вас не было постоянного зала при подготовке к бою. Что он имел ввиду?

— В США, в Калифорнии у нас есть свой зал, в котором мы всегда занимаемся. Но сейчас он закрыт из-за коронавируса. Поэтому приходилось тренироваться в разных залах в Лас-Вегасе. Но здесь тоже очень много хороших залов, где можно отлично подготовиться. Мы могли выбрать одну площадку для тренировок, но в каком-то одном зале всегда чего-то не хватало, поэтому искали разные варианты, создавали условия.

— Вы не выступали почти два года. Насколько такая пауза отразилась на вашем психологическом и физическом состоянии?

— Совершенно никак не отразилась. Эти два года я усердно тренировался и только стал лучше. У меня просто много боев отменилось. В 2020 году несколько раз поединки срывались по веским причинам. Сначала из-за коронавируса отменился весь турнир, потом заболел мой соперник, потом заболел уже я сам. Вот сейчас, надеюсь, никаких проблем не будет, и поединок с Добером состоится.

— Над чем именно больше всего работали во время тренировочного лагеря?

— Я не делаю упор на какой-то один компонент в своих тренировках. Стараюсь развиваться во всех направлениях. ММА сейчас на высоком уровне. Раньше, например, как бывало: кто-то боксер, кто-то каратист, кто-то борец… Сейчас уже такого нет. Все бойцы универсальные. Поэтому надо готовиться во всех аспектах.

— Можете назвать сильные и слабые стороны своего ближайшего соперника?

— К слабым отнес бы борьбу, грэпплинг. А к сильным – ударную технику, а также выносливость.

— Каким образом собираетесь противостоять этому?

— Буду по максимуму использовать свои сильные стороны.

— Какие они у вас?

— Ни для кого не секрет, что, прежде всего, это борьба. Но я не собираюсь с ним только бороться. Буду работать и в стойке, аккуратно при возможности переводить, перебивать где-то. Выигрывает тот, кто навязывает свой стиль боя.

— Насколько для вас важен этот бой после столь длительной паузы?



— Это очень большой бой для меня. Во-первых, я действительно давно не дрался и соскучился по боям. А во-вторых, чтобы добраться до титула, необходимо драться и побеждать. Этот парень недавно был в топ-15. Соперник сильный.

— Какие у вас планы на следующие два года в UFC?

— На это время план один — завоевать титул чемпиона UFC, добраться до пояса. Это моя конечная цель.

— Многим поклонникам ММА кажется, что UFC не дает вам бои с топовыми бойцами. Такое, кстати, происходило и с Хабибом. Почему, на ваш взгляд, вы еще не бились с кем-то из элиты UFC?

— Раньше мне казалось, что как раз из-за Хабиба. Думал, что если мне начнут давать топов, то я слишком быстро подберусь к пятерке лучших. А там доминировал Нурмагомедов, который тоже рвался к титульному бою. В таком случае, возможно, организации было бы сложнее организовывать титульные бои. Не знаю. В любом случае, у меня уже довольно большая победная серия, и у организации нет другого выбора. Думаю, после этого боя мне начнут давать топовых бойцов, и все встанет на свои места.

— Конор Макгрегор еще в строю. Вы бы хотели провести бой с ирландцем?

— Лично я был бы только рад, если бы мне дали в соперники Конора. Но думаю, что у UFC другие планы на него. На каждом поединке с его участием они хотят заработать большие деньги. Поэтому будут стараться держать его в топах, давать ему соперников из топ-3, давать титульные бои. Чтобы он не опустился сильно в рейтингах в случае поражения. Если же Макгрегор начнет проигрывать тем, кто находится вне топа, то о нем быстро забудут, и он станет никому не нужен. А пока на нем можно зарабатывать большие деньги.

— До сих пор активно обсуждается возможное возвращение Нурмагомедова в октагон. Вы очень близки с ним. Можете открыть завесу тайны: что думает сам Хабиб по этому поводу?

— Я никогда не задавал ему этот вопрос. Сейчас Хабиб, можно сказать, отдыхает. Но при этом он постоянно старается держать себя в форме, регулярно тренируется вместе со всеми по два раза в день. Спаррингуется, помогает другим бойцам в подготовке. Пашет как и в обычное время. Сейчас, разве что, может, чуть-чуть набрал вес. Поэтому могу точно сказать, что в ближайшие полгода он точно не вернется, так как ему понадобится какое-то время для того, чтобы привести себя в порядок, набрать хорошую форму (смеется).