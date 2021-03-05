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Суд приостановил строительство на космодроме Восточный

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Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный на 90 суток, сообщает 4 марта «РИА Новости».

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«Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» <...> к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный, на срок до 90 суток», — говорится в решении суда.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья предусматривает ответственность за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Решение может быть обжаловано в течение десяти дней, говорится в решении суда.

Иск в суд против ПСО «Казань» подал 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.

При этом в пресс-службе производственно-строительной организации «Казань» сообщили о продолжении строительства стартового стола для «Ангары» и о планируемом обжаловании решения суда.

Там указали, что речь идет о несвоевременно поданных документах. «Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему», — отметили в ПСО.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».

В конце декабря 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. Первый запуск «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты был осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года. На 2021 год запланированы еще два пуска тяжелой ракеты.

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