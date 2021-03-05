Депутат рады посчитал фашистским указ Зеленского о закрытии трех телеканалов

Указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытии трех телеканалов страны — это «фашизм», с которым необходимо бороться. Такое мнение в пятницу, 5 марта, выразил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Трансляцию вел телеканал Newsone в YouTube.

«Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот — это и есть фашизм, и сегодня он пришел в «зеленом» виде. Еще год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить», — подчеркнул политик.

По его словам, прошлой ночью якобы было принято решение о создании «боевой группы из 20 человек» с целью «нападать на журналистов и депутатов, запугивать их». Рабинович заявил, что главой группы станет экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко.

«Теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил», — заключил он.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

26 февраля работники закрытых телекомпаний запустили на Украине канал «Первый независимый». Однако в эфире телеканал был только один час, после чего его вещание прервалось.