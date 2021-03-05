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«Вектор» назвал сроки поступления «ЭпиВакКороны» в гражданский оборот

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Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», будет доступна для россиян в рамках масштабной вакцинации со второй половины марта. Об этом в пятницу, 5 марта заявил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1».

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«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», — сказал он.

Также в пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство завершило оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения у людей старше 60 лет. В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

18 февраля заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, которые принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

21 февраля генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что организация получила уже более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства за границей вакцины «ЭпиВакКорона».

О получении препаратом регистрационного удостоверения объявил 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин.

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