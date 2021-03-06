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Таскать — не строить: очередной скандал с дольщиками в Санкт-Петербурге

Девелоперов подозревают в присвоении почти миллиарда рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Таскать — не строить: очередной скандал с дольщиками в Санкт-Петербурге
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2021-03-05 11:48:06
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Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено по факту обмана 1398 участников долевого строительства ЖК «Ломоносов» в Санкт-Петербурге. Застройщик, как выяснила прокуратура, использовал собранные с граждан деньги в собственных целях. «Известия» разбирались в ситуации.

Миллиард долой

В центре скандала с незавершенным строительством многоэтажки в Северной столице оказалась компания «Петрострой». По данным городской прокуратуры, строительная фирма заключила договоры долевого участия еще в 2016 году, но обязательства свои не выполнила.

Таскать — не строить
ЖК «Ломоносов»

Ход строительства ЖК «Ломоносов»

Фото: «Петрострой»

— При этом часть денежных средств, привлеченных для строительства жилого комплекса, использована застройщиком на иные цели. Гражданам причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей,сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, подчеркнув, что ход расследования дела находится на контроле.

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Вмешательству надзорного органа предшествовали многолетние поиски правды несостоявшимися жильцами ЖК «Ломоносов», на строительство которого и собирал деньги «Петрострой». Из четырех запланированных многоэтажек с квартирами экономкласса, застройщик завершил только одну. Заключительную очередь компания должна была сдать в марте 2021 года.

Имитация вместо стройки

Дольщики неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к своей проблеме — с 2018 года застройщик практически прекратил строительные работы. На трех оставшихся стройплощадках, по словам пострадавших, деятельность лишь имитировалась.

На встрече инициативной группы дольщиков и застройщика, состоявшейся в комитете по строительству Санкт-Петербурга в конце января, гендиректор «Петростроя» Дмитрий Ипатов доложил, что готовность второй очереди домов составляет 90%. Он обещал завершить часть работ по энергоснабжению здания в течение двух недель и ускорить строительство коробки в двух других корпусах в течение трех месяцев. Однако дольщики усомнились в осуществлении этих планов, заявив, что рабочих на объектах слишком мало, чтобы уложиться в срок.

Таскать — не строить
монолитные работы на 3 корпусе
Фото: vk.com/Строительная компания ПЕТРОСТРОЙ
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— Мы контролируем достройку всех проблемных жилых комплексов города. Еженедельно мы докладываем курирующему вице-губернатору Николаю Линченко о состоянии дел на всех стройках, где нарушены интересы дольщиков, — сообщил тогда заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.

25 февраля «Петрострой» выложил в соцсетях фото со стройплощадки с подписью «Продолжаются монолитные работы на 3-м корпусе».

На официальном сайте компании указаны следующие сроки завершения корпусов: второй корпус — IV квартал 2020 года (просрочено), третий корпус — II квартал 2021-го, четвертый — II квартал 2022 года.

Губит людей вода

«Ломоносов» — не единственный проблемный объект «Петростроя», своих квартир не могут дождаться дольщики ЖК «Северный вальс» во Всеволожске, не введены в эксплуатацию здания второй очереди ЖК «Чистый ручей» в Сертолово, ЖК «Материк» — в Мурино.

Таскать — не строить
Ход строительства ЖК «Материк»

Ход строительства ЖК «Материк»

Фото: «Петрострой»

Осенью 2019 года сообщалось о проблемах «Петростроя» с проектом «Северный вальс» на Ржевском полигоне. Застройщик столкнулся с невозможностью подключиться к городским коммуникациям — водоснабжению и канализации. Директор по продажам компании Анна Князева сообщила тогда журналистам, что фирма готова либо вернуть вложенные средства назад, либо предоставить квартиру на других своих объектах без доплат, несмотря на то что их цена выше, чем в «Северном вальсе». Дольщикам рассылались уведомления о смещении сроков сдачи жилья.

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— Самое обидное, что дома достроены, стоят под крышей, а перспектив по их заселению никаких, — сказала Князева.

Председатель Госстройнадзора Денис Горбунов высказывал опасения, что задержка отразится на других проектах «Петростроя», и, как показало время, оказался прав.

Резкий подъем и фиаско

По данным «Единого ресурса застройщиков», объем текущего строительства «Петростроя» в регионах присутствия составляет 314 519 кв. м, это шесть жилых комплексов. В рейтинге портала компания занимает 3-е место по Ленобласти, 38-е по Санкт-Петербургу, 3-е место в Перми и 88-ю строчку по России в целом. В 2018 году «Петрострой» ввел в эксплуатацию 90 876 кв. м жилья, в 2019-м — 53 705. По информации на сайте Единой системы жилищного строительства, в структуру компании входят также СЗ «Петрострой» и СЗ «Петрострой-Мурино».

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Фото: Единый ресурс застройщиков
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По сведениям «Спарк-Интерфакс», компания принадлежит Людмиле Яковлевой (66%) и Дмитрию Ипатову (34%). Выручка предприятия за 2019 год составила больше 1,5 млрд рублей. К слову, это существенный рост относительно предыдущего отчетного периода (в 2018 году 563 млн рублей). Любопытно, что разница приблизительно соответствует предварительно определенному прокуратурой размеру похищенных средств.

Что ждет дольщиков

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, существует несколько вариантов развития событий в зависимости от количества обманутых дольщиков, состояния объекта, наличия свободных площадей.

— Регион может предоставить компенсационные участки в аренду без проведения торгов застройщикам, которые будут достраивать объект недобросовестного девелопера и исполнять его обязательства перед обманутыми гражданами. Кроме того, при последующем совместном финансировании можно обратиться в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (ФЗПГ-УДС). Фонд создан правительством РФ с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.

Таскать — не строить
Таскать — не строить
Фото: vk.com/Строительная компания ПЕТРОСТРОЙ

После получения ходатайства с перечнем проблемных объектов фонд инициирует запрос документов у конкурсных управляющих застройщиков, проведение строительно-технических экспертиз и оценок рыночной стоимости 1 кв. м в отношении каждого из заявленных регионом объектов, пояснила юрист.

— В случае если банкротство застройщика на момент получения фондом ходатайства субъекта Российской Федерации не инициировано, фонд вправе инициировать его на основании собственного заявления, так как наличие конкурсного производства является обязательным условием для вынесения вопроса о восстановлении прав граждан — участников строительства объекта на рассмотрение наблюдательного совета фонда.

Проблемы с кредиторами

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На официальном сайте Арбитражного суда указано, что в феврале в отношении «Петростроя» было подано заявление о банкротстве, но 1 марта заявителем было направлено ходатайство о прекращении производства. Отказ от заявления свидетельствует о том, что взаиморасчеты с потенциальным кредитором были произведены, предполагает Мария Спиридонова. Последующее заявление кредитора (Сертоловский ТЭК) только поступило в суд. В свою очередь, согласно данным сервиса отслеживания и контроля судебных дел и компаний Casebook, у «Петростроя» наблюдаются существенные признаки неплатежеспособности: поступающие заявления о банкротстве, значительная сумма текущих исполнительных производств, значительное увеличение исковой нагрузки.

Как выяснили «Известия», в начале марта ИП Д.А. Низов от имени ООО «АрхиКон» уведомил «Петрострой» о своем намерении обратиться в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о банкротстве.

Однако банкротство застройщика в России не означает, что его клиенты останутся без жилья.

— На сегодняшний день механизмы банкротства применительно к застройщику позволяют дольщикам рассчитывать на завершение проблемного объекта ФЗПГ-УДС субъекта или на возмещение вложенных средств фондом при учете активной роли субъекта в софинансировании, — пояснила Спиридонова.

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