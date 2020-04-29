Не все дома: в России может появиться 135 тыс. новых обманутых дольщиков

Количество обманутых дольщиков в стране может увеличиться на 135 тыс. человек, прогнозируют в Рейтинговом агентстве строительного комплекса. Если режим ограничений продлится до июля, застройщики будут вынуждены переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию, а к концу года рискуют обанкротиться до 1 тыс. девелоперов. Только в московском регионе застройщики могут потерять около 170 млрд рублей, а по всей стране — 500–550 млрд. Если же ограничения будут действовать до июня, количество обманутых дольщиков может увеличиться на 90 тыс. человек. Однако участники отрасли надеются, что временный запрет на стройку — по крайней мере в московском регионе — будет снят уже после майских праздников.

Крупные потери

Самоизоляция и временная остановка строительных работ приносят отрасли жилищного строительства огромные потери. Каждый день карантина увеличивает постоянные издержки девелоперов, снижает денежные потоки и увеличивает неопределенность ситуации в будущем, сказал «Известиям» генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.

— После месяца самоизоляции можно с уверенностью заявить, что в стране не осталось застройщика, который бы не отклонился от своего апрельского плана продаж, — отметил он.

Режим самоизоляции и эпидемиологическая ситуация уже отразились на продажах всех девелоперов — спрос действительно заметно снизился, подтвердил директор строительного комплекса ГК «Гранель» Андрей Зимонов.

С 13 апреля по 1 мая полностью приостановлены стройки в Москве и Подмосковье — по распоряжению региональных властей. Исключения касаются только возведения медицинских объектов, метро, аэропортов, дорог. В остальных регионах строительство или продолжается, или действуют незначительные ограничения, добавил Николай Алексеенко.

Не все дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценкам РАСК, один месяц простоя обходится застройщикам московского региона в 13–14 млрд рублей прямых издержек: на выплату заработных плат, аренды и так далее. Таким образом, если приостановка стройки продлится до конца мая, прямые потери местных девелоперов составят 25–30 млрд рублей.

Если режим самоизоляции граждан продлится до июля, к прямым потерям прибавится недополученная выручка с продаж, отметил Николай Алексеенко.

— По нашим оценкам, за апрель-июнь включительно недополученная выручка составит 140–150 млрд рублей. Выходит, что только для московского региона негативный эффект будет достигать 170 млрд рублей. Застройщики всей страны рискуют недополучить 500–550 млрд рублей, — спрогнозировал эксперт.

В таких условиях могут сдвинуться сроки сдачи жилья для многих клиентов, что приведет к негативным последствиям для бюджета домохозяйств, считает член комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Александр Якубовский. Но для таких случаев в стране действует механизм восстановления прав граждан — через Фонд защиты прав дольщиков, отметил эксперт.

Примерно 80% всех работающих застройщиков в стране, а это около 2,7 тыс. компаний, окажутся в довольно сложном положении. К концу 2020-го число обанкротившихся застройщиков может вырасти в пять раз по сравнению с ежегодными показателями, достигнув 1 тыс. компаний — трети действующих сегодня девелоперов. Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано 189 новых банкротств, отметил Николай Алексеенко.

Не все дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Если пессимистический прогноз по количеству банкротств к концу года сбудется, то в числе новых обманутых дольщиков может оказаться 135 тыс. человек, — спрогнозировал он.

Если же простой продлится до июня, застройщики по всей стране потеряют 400–450 млрд рублей. Число банкротств к концу года может достичь 780 компаний, а обманутых дольщиков — 90 тыс. человек.

Как писали «Известия», в конце прошлого года в реестре обманутых дольщиков находилось около 200 тыс. человек. Тогда эксперты также прогнозировали рост их числа — но связывали это с переходом на эскроу-счета. Теперь к проблемам, связанным со стартом проектного финансирования, добавился простой.

Перспективы продления

На видеосовещании президента Владимира Путина с руководителями регионов по вопросам борьбы с коронавирусом 28 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в московском регионе необходимо продолжать придерживаться режима самоизоляции. Президент перед этим объявил о решении сделать 6,7 и 8 мая нерабочими днями, продлить режим самоизоляции до 11 мая, а поэтапное снятие ограничений после этого срока вводить в зависимости от ситуации в регионе. Он подчеркнул, что пик эпидемии еще не пройден и страну ожидает сложный процесс борьбы с инфекцией.

Также во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что возобновление строек в московском регионе будет возможным после прохождения пика заболеваемости COVID-19.

По прогнозам опрошенных «Известиями» участников отрасли, запрет на строительные работы в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, продлится до конца майских праздников.

Не все дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В нынешней ситуации возобновить работы на объектах жилищного строительства в московском регионе 1 мая вряд ли получится. Разумным компромиссом между борьбой с коронавирусом и минимизацией потерь отрасли могло бы стать решение открыть стройки с 12 мая, — высказал мнение управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Приостановка строек до середины мая, по прогнозам РАСК, обернется для девелоперов московского региона потерями на сумму около 20 млрд рублей.

Скорее всего, открытие будет постепенным, разного вида работы на строительных объектах начнут разрешать последовательно, при четком соблюдении требований безопасности, считает управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

Ранее Минстрой разработал рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для стройкомпаний, а Роспотребнадзор — для работников отрасли. Они размещены на сайте министерства.

В числе рекомендаций, например, разделение всех рабочих и бригад для минимизации контакта, организация «входного фильтра» (контроль за самочувствием работников) и другие меры, рассказал Андрей Зимонов.

В первую очередь могут быть разрешены работы на нулевом цикле и монолитные работы — то есть те, длительный простой по которым потенциально влечет за собой плохое качество новостроек, высказал мнение Олег Колченко.

— Для строительной отрасли жизненно важно продолжать работы. Финансовых возможностей дожидаться конца эпидемии нет, — уверен генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов.

Не все дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Закрытые стройки приводят и к ухудшению криминогенной обстановки в регионах из-за большого количества незанятых рабочих, отметил руководитель брокерско-консалтинговой компании «ТОП Идея» Олег Ступеньков.

По словам Александра Якубовского, с учетом мер государственной поддержки отрасли в первую очередь в группе риска проекты бизнес-класса, поскольку ключевые меры направлены на массовый сегмент.

— Опыт прошлых лет показал, что даже сама возможность получения российскими девелоперами государственных гарантий и субсидий сильно помогает, — отметили в пресс-службе ГК «ПИК».

Одна из ранее объявленных президентом мер поддержки отрасли — льготная ипотечная программа. Новостройки массового сегмента можно будет купить по ставке 6,5% — до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Также будет докапитализирован Фонд помощи обманутым дольщикам на 30 млрд рублей, выделено 12 млрд рублей на кредитование отрасли, ДОМ.РФ предоставят госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для выкупа квартир у застройщиков. Кроме того, увеличится доступность банковских кредитов для стройкомпаний.

28 апреля ДОМ.РФ предложил втрое увеличить объем средств, который будет направлен на выкуп квартир, — до 150 млрд рублей. А Марат Хуснуллин заявил, что условием субсидирования кредитов для застройщиков станет сохранение не менее 90% сотрудников.

В Минстрое и мэрии Москвы на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.