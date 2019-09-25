Не за счет: банки не спешат кредитовать застройщиков

Из 95 уполномоченных банков лишь 39 проявили интерес к финансированию застройщиков по эскроу-счетам. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина проинформировала президента России Владимира Путина. Он попросил главу регулятора внимательно наблюдать за переходом на новую схему в этой отрасли и при необходимости оказать поддержку бизнесу. Сами банки заверили, что активно работают в рамках проектного финансирования. Уход от долевого строительства снизит количество мошеннических схем на рынке, но может негативно отразиться на темпах ввода жилья, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Особый фокус

Российские банки уже заключили с застройщиками более 340 кредитных договоров на сумму более 300 млрд рублей, в целом на эскроу-счета привлечено около 35 млрд рублей, доложила президенту глава ЦБ. При этом, по словам Эльвиры Набиуллиной, переход на новую схему финансирования строительства идет непросто: ни у финансовых организаций, ни у девелоперов пока нет достаточного опыта работы по новому плану.

— Сейчас у нас имеют право работать по новой схеме с привлечением эскроу-счетов и проектного финансирования 95 уполномоченных банков. Они имеют право, но не все из них хотят. К сожалению, хотят 39 банков, — констатировала руководитель ЦБ.

По данным Банка России на начало этого месяца, из 120 млн кв. м строящегося жилья порядка 57% будет достроено по старой схеме, по 14% предусмотрен переход на эскроу-счета и около 30% не определились с механизмом финансирования.

— Это, конечно, требует особого фокуса и особого внимания, — признала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор практически в еженедельном режиме анализирует причины замедления сроков рассмотрения заявок и отказов в предоставлении кредитов по новой схеме. Отдельно Эльвира Набиуллина обратила внимание на трудности в переходе на новую схему в небольших населенных пунктах.

— Особенно в малых городах проблема, почему банки отказывают по финансовым причинам: большие затраты для застройщиков по обустройству инфраструктуры, это всё ложится бременем на проекты, поэтому банк может отказать в финансировании, — пояснила глава ЦБ.

Региональные власти должны подключаться, потому что социальная инфраструктура — это их забота, отреагировал Владимир Путин.

— Очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик — со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже, — заметил глава государства.

Нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения этих вопросов, «если у них самих силенок не хватает», подчеркнул Владимир Путин.

Первые счета открыты

В крупнейших российских банках отметили, что активно работают в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. По их мнению, новое направление имеет большие перспективы и потенциал для банковского сектора.

Альфа-банк на данный момент рассматривает порядка 50 заявок на сумму около 40 млрд рублей, рассказала «Известиям» руководитель департамента кредитования среднего бизнеса банка Елена Потемкина. Старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов проинформировал, что финансовая организация ведет полноценную работу, утверждены несколько сделок с девелоперами, и по первым из них покупатели квартир уже открыли эскроу-счета.

Старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» Екатерина Ганина также отметила, что они давно и активно работают с эскроу-счетами и широко применяют свой опыт на практике. Банк «Открытие» также работает с застройщиками и покупателями квартир по новой системе, отметил в разговоре с «Известиями» начальник управления недвижимости и девелопмента банка Олег Шишкин. Газпромбанк с июля активно включился в процесс финансирования строительства многоквартирных домов с применением эскроу, и первые такие счета по заключенным сделкам уже открыты с общим кредитным лимитом на сумму более 73 млрд рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Новый механизм имеет хорошие перспективы и потенциал для банковского сектора, пояснила Елена Потемкина. По ее словам, сегодня рынок жилищного финансирования составляет порядка 5,7 трлн рублей, из них только 15% профинансированы за счет банков, оставшаяся часть — средства дольщиков. Кредитным организациям предстоит заместить средства дольщиков, объем которых в ближайшие пять лет превысит 6 трлн рублей, считает она.

Порядка 70,1 млн кв. метров жилья будет завершено застройщиками по старой схеме, заверили «Известия» в Банке ДОМ.РФ. Согласно данным на портале наш.дом.рф, в единой информационной системе жилищного строительства, на 24 сентября уже 738 девелоперов выбрали способ привлечения средств граждан через счета эскроу. Объем строительства по таким проектам превышает 18 млн кв. метров.

Сложности не исключены

Сейчас и банки, и застройщики учатся работать по новым правилам, и сложности объяснимы, подчеркнули в крупнейших кредитных организациях. Представители строительного бизнеса уверены, что не все девелоперы смогут перестроиться, поэтому уход с рынка ряда мелких компаний неизбежен.

Учитывая, что новый метод работы для застройщиков был введен только с 1 июля, привлечение к системе почти 40 банков уже говорит об определенных успехах, отметил в беседе с «Известиями» доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. По мнению эксперта, механизм перехода от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов снизит количество мошеннических схем на рынке жилья и защитит вложения граждан от недобросовестных компаний. Для банков этот инструмент также выгоден, а вот на показателях ввода жилья изменение правил может сказаться отрицательно, добавил он.