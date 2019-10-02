Сдадут за счет: обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета. Сейчас в неопределенной ситуации находится более 600 компаний, по оценкам бизнеса, они строят дома для 200 тыс. дольщиков. В Минстрое «Известиям» заявили, что окончательная аналитика по таким девелоперам будет готова к декабрю. Пока у части застройщиков еще есть шанс получить кредиты — некоторые остались без банковских средств из-за неправильно оформленных документов.

Новые долгострои

По данным Минстроя, сегодня в стране 3850 девелоперов, которые возводят 118,2 млн кв. м жилья. Только 774 из них (строят 19,2 млн кв. м) смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов, следует из данных ДОМ.РФ на 1 октября, с которыми ознакомились «Известия».

Также 2439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам, то есть с привлечением средств дольщиков, –– они возводят 70,9 млн кв. м жилья.

В зоне риска оказались 637 застройщиков (суммарно возводят более 28 млн кв. м), ситуация у которых пока неясна.

На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов ДОМ.РФ числится 16,9 млн кв. м жилья обманутых дольщиков (3281 дом).

–– Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек, –– сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.

Сегодня в нем, по оценкам рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, примерно 200 тыс. человек.

Позицию «Опоры России» по возможному увеличению числа обманутых дольщиков разделяют в девелоперских компаниях, в частности в АПРИ «Флай Плэнинг», «КБК Проект», «Клубе инвесторов Москвы».

В исследовании Института экономики роста имени Столыпина, проведенном в 2018 году в связи с грядущим переходом строительной отрасли на проектное финансирование, говорится, что в 2020–2022 годах количество «обманутых дольщиков не только не уменьшится, но и возрастет на 176–340 тыс. человек».

По словам генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, в ближайшие два года ожидается уход с рынка около тысячи девелоперов, объемы текущего строительства каждого из которых составляют 50 тыс. кв. м. Восемь из 10 инвесторов –– в зоне потенциального риска, считает эксперт.

По оценке президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, 10% потенциально проблемных застройщиков находятся в Москве, около 25% –– в Московской области, 65% — в других регионах.

В сухом остатке

С 1 июля девелоперы переходят на проектное финансирование: они теперь не могут привлекать деньги дольщиков для возведения домов, а должны запрашивать кредитные средства у банков. Застройщики обязаны положить их на эскроу-счета без возможности использовать до завершения строительства. Для части проектов были сделаны исключения –– девелоперам, ЖК которых построены не менее чем на 30% и в которых продано не меньше 10% площадей, разрешили завершить проекты по старым правилам, то есть с использованием денег дольщиков.

Окончательная аналитика по девелоперам, оставшимся без проектного финансирования и без возможности достраивать дома по старым правилам, еще не готова, сказал «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин. Ее планируется проанализировать до декабря. В частности, необходимо понять, какое количество девелоперов сможет закончить строительство своих ЖК по старым правилам.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ДОМ.РФ, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства провел опрос застройщиков, которые оказались в неопределенной ситуации. Согласно ответам девелоперов, 31% из них собираются получить разрешение на достройку по старым правилам, 30% планируют перейти на эскроу-счета, 33% хотят завершить строительство за счет собственных или привлеченных средств, сообщили в пресс-службе.

По оценке Александра Ручьёва, в так называемой красной зоне находится около 15 млн кв. м жилья.

Исполнительный директор «Клуба инвесторов Москвы» Владислав Преображенский считает, что часть застройщиков всё же сможет получить кредиты в банках.

Некоторые девелоперы пока не получили одобрение от кредитных организаций из-за некорректно оформленных документов, отметил руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК «А101» Анатолий Клинков.

–– В среднем у застройщика, чьи проекты фактически соответствуют банковским требованиям, уходит два-три месяца на получение решения о предоставлении кредитной линии, –– говорит он.

Рекомендуемый ЦБ срок рассмотрения заявок девелоперов на проектное финансирование сейчас составляет 45 дней. Но пока, как сообщал Центробанк, фактический срок рассмотрения действительно превышает рекомендуемый. В пресс-службе ВТБ «Известиям» сказали, что сейчас в числе основных проблем, из-за которых банк отказывает подавшим заявки девелоперам, –– неподготовленность проектов к новому законодательству, его неоднозначное толкование, низкая капитализация строительной отрасли и небольшой опыт проектного финансирования у многих застройщиков. Среди требований банков к девелоперам –– наличие опыта строительства жилья, отсутствие «замороженных» проектов, оформленные права на землю и свободные денежные средства.

Как уточнил Александр Ручьёв, собственных средств должно быть не менее 15% от затрат по проекту, исключая проценты по кредиту. Полный перечень требований всегда индивидуальный, добавили в ВТБ.

Предполагается, что дома для тех дольщиков, чьи девелоперы не получат кредиты и разрешения на достройку, будут возведены с помощью Фонда защиты прав граждан –– участников долевого строительства ДОМ.РФ , отметил Александр Ручьёв.

–– Да, сроки достройки этих объектов будут увеличены по сравнению с теми, что указаны в проектной декларации, но у ДОМ.РФ уже есть опыт решения подобных проблем, –– сказал эксперт.