Резкое потепление прогнозируют в Ставропольском крае

Жителей Ставропольского края предупредили о гололедице на дорогах 5 марта. Наледь образуется из-за резкого потепления в регионе.

По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха опустится до –5 градусов. Днем ожидается потепление до +12 градусов. Осадки в регионе не ожидаются, сообщает NewsTracker.

Жителей Ставрополья предупреждают о скользких дорогах. Водителей и пешеходов просят соблюдать максимальную осторожность. неопытных автомобилистов просят воздержаться от поездок.

Ранее синоптики спрогнозировали «барический молоток» в Москве. Перепады давления будут связаны с рядом циклонов, которые придут с Северной Атлантики. Они принесут резкие смены теплого и холодного воздуха.