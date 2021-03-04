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Синоптик спрогнозировал «барический молоток» в Москве

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Жителей Москвы ожидает «барический молоток». Об этом в четверг, 4 марта, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, это связано с рядом циклонов, которые придут с Северной Атлантики. Они принесут резкие смены теплого и холодного воздуха, это спровоцирует скачки атмосферного давления.

«Еще в среду барометры в столице показывали около нормы — 747 мм рт. ст., а в четверг атмосферное давление рухнет на 12 единиц вниз, после чего в пятницу снова резкий рост до 745 мм рт. ст. с сохранением стабильности до субботы», — написал синоптик в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что неделя завершится очередным падением давления до «барического дна» и составит 730 мм рт. ст., после чего вновь повысится.

Тишковец сравнил подобные перепады давления с постоянным ежедневным стремительным погружением в шахту, глубина которой превышает 100 м, и взлетом на уровень высотных зданий столицы.

Кроме того, специалист предупредил о негативном влиянии погодных условий на самочувствие не только метеозависимых, но и здоровых людей.

Накануне Тишковец сообщал, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, что метеоусловия в Москве будут резко меняться: 3 марта ожидается хорошая погода, а в четверг «попрет холод», потом опять станет теплее, а 8–9 марта произойдет «арктическое вторжение».

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