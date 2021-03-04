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Эксперт оценил план ФНС внедрить цифровую платформу оценки налогоплательщиков

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Внедрение Федеральной налоговой службой (ФНС) цифровой платформы оценки налогоплательщиков позволит быстро определить финансовую состоятельность того или иного клиента. Об этом в четверг, 4 марта, заявил «Известиям» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Эксперт указал на то, что совершенствование взаимодействия ФНС с финансовыми структурами ― это динамично развивающийся процесс в рамках реализации общей программы цифровизации экономики России.

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«Внедрение же новой платформы, предполагающей оперативную координацию между ФНС и кредитными учреждениями, при условии отлаженной работы программного обеспечения позволит быстро определить финансовую состоятельность клиента (на основе данных о его налоговой дисциплине и реального наличия активов), а также исключить ошибки при идентификации, что сведет к минимуму случаи мошенничества при выдаче кредитов и оформлении иных банковских услуг», ― сказал он.

Также эксперт добавил, что возможность получения всего массива данных по клиенту в рамках информационного обмена с налоговой позволит банкам формировать полное досье по потенциальным заемщикам внутри собственных подразделений, практически сняв с клиента нагрузку по сбору необходимых документов. Гожий подчеркнул, что, по сути, от потенциального заемщика будет требоваться только заявление, документ, удостоверяющий личность, и личное присутствие. К удешевлению же кредитных ресурсов это может привести только в совокупности с системными денежно-кредитными факторами, но процедуру ускорит и упростит.

«Нет сомнения, что модернизация налогового сервиса позволит ограничить деятельность «теневого» бизнеса и мошеннических схем. Банкам, получившим информацию из базы данных ФНС, будет легче отсеивать неблагонадежных предпринимателей», ― заявил эксперт.

В то же время, по его словам, налоговая инспекция на основании запросов кредитных учреждений получит дополнительную информацию для анализа деятельности реального бизнеса, соотнося поступившие данные с уже содержащимися в базе налоговой службы.

Ранее в этот день стало известно, что ФНС планирует ввести в работу цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг, а также ряд других нововведений.

Соответствующий план на 2021 год подчеркивает, что подобная система должна ускорить или же удешевить предоставление кредитных продуктов банками.

Отмечалось, что цифровая платформа уже работает и основывается на технологии блокчейн. Помимо этого, технология, которая была использована как для поддержки граждан страны, так и для экономики России в период пандемии COVID-19. Сообщается, что она ускорила выдачу льготных кредитов для бизнеса.

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