Федеральная налоговая служба опубликовала план нововведений на 2021 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует ввести в работу цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг, а также ряд других нововведений. Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий план на 2021 год подчеркивает, что подобная система должна ускорить или же удешевить предоставление кредитных продуктов банками.

«Цифровая платформа уже работает — она основывается на технологии блокчейна», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Кроме того, технология была использована как для поддержки граждан страны, так и для экономики России в период пандемии COVID-19. Сообщается, что она ускорила выдачу льготных кредитов для бизнеса.

Ранее,1 марта, правительство России утвердило новую программу поддержки бизнеса, ею смогут воспользоваться компании из наименее восстановившихся отраслей.

В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.