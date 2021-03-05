Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха

Директор по развитию сети отелей и семейный повар в загородном доме названы самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере гостеприимства и развлечений. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного сервисом по поиску работы «Работа.ру», оказавшегося в распоряжении «Известий» 4 марта.

Высокий заработок для некоторых специальностей в этой области зависит от количества выполненных заказов, а также сезонности работы, отмечается в релизе.

Одну из самых высоких зарплат, от 150 тыс. рублей, может получать директор по развитию сети отелей с опытом работы в гостиничной сфере от трех лет. Соискателю предстоит заниматься разработкой и реализацией коммерческой стратегии компании, вести переговоры с новыми партнерами и сотрудничать со СМИ. Вакансия предполагает частые командировки.

До 120 тыс. рублей готовы платить семейному повару в загородном доме. От сотрудника требуется опыт работы от пяти лет, знание русской и европейской кухни. Обязательным критерием является наличие загранпаспорта. Соискателю нужно быть готовым пройти тестирование на полиграфе.

Такой же уровень зарплаты обозначен для сомелье в столичном ресторане премиум-класса. Сотруднику предстоит заниматься заказом продукции, проводить инвентаризацию и подбирать гостям вина к блюдам. Среди требований — опыт от трех лет в аналогичной должности и умение работать в команде.

Чуть меньше, до 110 тыс. рублей в месяц, предлагается шеф-повару. В его обязанности будет входить контроль за технологией приготовления пищи и соблюдением санитарных норм, взаимодействие с поставщиками и обучение персонала. Кандидат должен иметь опыт работы шеф-поваром от двух лет и знать нюансы работы в сетевых проектах.

Вакансию бренд-шефа предлагает магазин с кулинарной студией и гриль-баром — работодатель готов платить до 100 тыс. рублей в месяц и премии. От соискателя требуется опыт работы на аналогичной должности или в должности технолога производства мясных и кулинарных изделий от пяти лет, владение программами 1С и СБИС, знание правил предпродажной подготовки товара и оформления витрин.

Среди вакансий с зарплатой немного меньше 100 тыс. названы: пиццамейкер в итальянском ресторане — 90 тыс. рублей, арт-директор в компании по управлению курортными отелями — до 80 тыс., кондитер-декоратор в сети супермаркетов — до 72 тыс.

Ранее, 3 марта, сервис «Работа.ру» назвал самых высокооплачиваемых специалистов в Москве. Среди них — с зарплатой до 300 тыс. — названы врач-ветеринар вызывной службы и монтажник стальных дверей.