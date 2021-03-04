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Министр иностранных дел России рассказал об отношениях с Лондоном после Brexit

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После выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью британскому журналу «Русская мысль», опубликованном 4 марта.

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Министр отметил, что Brexit не стал для королевства фактором к нормализации диалога с Россией.

«На протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус» отношений — на точке замерзания», — пояснил Лавров.

Вместе с этим глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Москва не раз показывала свою заинтересованность в расширении экономических связей с Соединенным Королевством вне зависимости от Brexit и всё еще надеется, что в будущем Великобритания останется важным торговым партнером России.

Кроме того, власти РФ готовы к возобновлению работы профильных двусторонних механизмов, в том числе в рамках Межправительственного комитета по торговле и инвестициям, а также Энергетического диалога высокого уровня, добавил Лавров.

«Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон», — заключил глава российского МИДа.

11 сентября 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Лондона в настоящее время по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления пока минимальна, хотя потребность в этом высока.

Летом этого же года комитет по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании представил доклад, в котором говорилось, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве не представляется возможным.

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