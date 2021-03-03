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Верховный суд Украины принял иски закрытых телеканалов

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Верховный суд Украины принял к рассмотрению иски закрытых телеканалов, сообщает телеканал «112 Украина» в среду, 3 марта.

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Производство открыто по трем искам компаний ООО «Новости 24 часа» (NewsOne), ООО «Лидер ТВ» и ООО «Новый формат ТВ» (телеканал «112 Украина»). По данным телеканала, слушание дел назначено на конец марта — начало апреля.

В рамках подготовки дел к слушанию судом затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которые стали основанием для введения санкций.

Также суд привлечет к участию в деле в качестве третьих лиц СНБО, Службу безопасности Украины и Верховную раду.

«Органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов», — сказано в сообщении.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

26 февраля работники закрытых телекомпаний запустили на Украине канал «Первый независимый». Однако в эфире телеканал был только один час, после чего его вещание прервалось.

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