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Fox News заявил о готовности в 2018 году подлодки США топить корабли РФ

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Американская подводная лодка USS John Warner в 2018 году приготовилась атаковать российские корабли у берегов Сирии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Подлодка John Warner 14 апреля 2018 года атаковала территорию САР шестью ракетами «Томагавк». В тот день военные США, Франции и Великобритании выпустили по военным и гражданским объектам Сирии более 100 ракет.

Как сообщили на телеканале 28 февраля, после обстрела Сирии американская подлодка погрузилась в воду и подготовилась к атаке российских военных кораблей, «которые будут представлять угрозу и примут меры против флота ВМС США».

Телеканал РЕН ТВ уточнил в среду, 3 марта, что подводную лодку прикрывал один из военных кораблей, который также участвовал в обстреле Сирии.

На Совбезе ООН подняли вопрос об агрессивных действиях стран Запада, однако российский документ, в котором осуждается ракетный удар по территории САР, так и не был принят.

Ранее, 26 февраля, США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

По данным издания The Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США предупредили российских военных о готовящемся ударе по объектам Сирии за несколько минут до него. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

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