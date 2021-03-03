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Госсекретарь США назвал отношения с Китаем главным геополитическим вызовом

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Администрация американского президента Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для Соединенных Штатов в XXI веке отношения с Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике в среду, 3 марта.

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По его словам, некоторые страны представляют для США «серьезные вызовы», включая Россию, Иран и КНДР, но «вызов Китая другой».

«Китай является единственной страной, способной бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе. Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо», — цитирует Блинкена VOA News.

Накануне шеф американской дипломатии заявил, что США должны подходить к взаимодействию с КНР по всем вопросам с позиции силы.

Ранее, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация США рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим американским президентом Дональдом Трампом.

При этом в докладе аналитического центра Center for Сhina and Globalization от 3 февраля говорится о том, что, скорее всего, администрация президента Байдена будет продолжать рассматривать отношения с Китаем через стратегию сдерживания, несмотря на возможные позитивные изменения.

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