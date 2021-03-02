В Госдепе рассказали о планах США по взаимодействию с Китаем

Соединенные Штаты должны подходить к взаимодействию с Китаем по всем вопросам с позиции силы. Об этом 2 марта заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в подкасте экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

«Будь то вопросы противоборства, соперничества или сотрудничества, нам надо подходить к Китаю с позиции силы», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация США рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим американским президентом Дональдом Трампом.

27 января Блинкен заявил, что всё чаще в отношениях Вашингтона и Пекина возникают враждебные аспекты, но в них есть и конкурентные вопросы, а также имеются аспекты сотрудничества, которые находятся в сферах, представляющих взаимный интерес, среди них изменение климата.

3 февраля сообщалось, что в докладе аналитического центра Center for Сhina and Globalization говорится о том, что, скорее всего, администрация президента Байдена будет продолжать рассматривать отношения с Китаем через стратегию сдерживания, несмотря на возможные позитивные изменения.