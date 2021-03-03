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Полиция Капитолия получила данные о готовящейся попытке вторжения

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Полиция Капитолия США получила информацию о возможном сговоре с целью незаконного проникновения 4 марта в здание американского конгресса. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 3 марта.

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«Мы получили разведывательную информацию, которая показывает наличие возможного сговора неизвестной вооруженной группы с целью вторгнуться в Капитолий в четверг, 4 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим в Капитолии значительно усилена безопасность. В частности, созданы дополнительные заграждения и повышено число личного состава.

Как отмечает телеканал CNN, некоторые приверженцы теории заговора предполагают, что 4 марта может быть проведена инаугурация бывшего президента США Дональда Трампа «с его последующим возвращением к власти».

6 января состоялся штурм Капитолия, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в конгрессе. По словам Гарленда, январские события — это «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 46-му президенту Штатов Джо Байдену.

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