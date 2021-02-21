Кандидат в генпрокуроры США пообещал привлечь к суду участников штурма Капитолия

Кандидат на пост главы минюста США — генерального прокурора страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в конгрессе 6 января.

«Если сенат конгресса утвердит мою кандидатуру, я проконтролирую судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, штурмовавших Капитолий 6 января», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на вступительное слово Гарленда.

Гарленд также назвал январские события «гнусным нападением», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 68-му президенту штатов Джо Байдену.

Также кандидат принес присягу, пообещав защищать конституцию США. Пост генерального прокурора, как добавил Гарленд, стал бы для него кульминацией карьеры, которую он намерен посвятить защите народа.

При этом он подчеркнул, что в стране сохраняется дискриминация в отношении ряда меньшинств, которые столкнулись с основным ущербом в связи с пандемией коронавируса и изменением климата.

Ранее, в феврале, в конгрессе заявили, что примут меры, чтобы не только расследовать все обстоятельства вторжения в Капитолий 6 января, но и не допустить в будущем повторения подобных инцидентов.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса 6 января. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.