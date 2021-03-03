«Норникель» намерен стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках к 9 марта

«Норильский никель» рассчитывает на то, что к 9 марта удастся стабилизировать ситуацию на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский», а также определить выпадающие объемы добычи из-за приостановки их работы. Об этом в среду, 3 марта, заявил журналистам президент компании Владимир Потанин.

«Норильский никель», конечно, обладает достаточными компетенциями, для того чтобы справиться с этой проблемой. И те работы, которые сейчас ведутся, они адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка цемента, для того чтобы локализовать. Коллеги рассчитывают к 9 числу (марта. ― «Известия».) добиться окончательно перелома в этой ситуации и стабилизировать ситуацию», ― сказал он.

Потанин подчеркнул, что 9 марта будет проведено заседание правления, на котором окончательно утвердят план, предложенный горняками, по стабилизации ситуации и дальнейшему выходу на «нормальные» объемы производства.

Кроме того, по его словам, в те же сроки компания определит объемы производства, которые оказались «под риском». Также глава «Норникеля» указал на то, что на данный момент авария будет иметь материальный характер и не затронет людей, экологию и «другие чувствительные» вопросы.

Помимо этого, Потанин прокомментировал обрушение на Норильской обогатительной фабрике, отметив, что компания приняла решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков.

«Как вы знаете, наверное, сейчас ведутся ремонтные работы на остановленной цепочке по вкрапленным рудам. Они должны плановым образом завершиться в районе 15 числа. На следующей неделе планируется остановка медной цепочки. В принципе, это уже наша собственная инициатива. Мы полагаем, что оборудование на этой цепочке должно быть подвергнуто форсированной модернизации сейчас, с тем, чтобы опять же исключить какие-либо инциденты в дальнейшем», ― сообщил он.

По словам главы «Норникеля», восстановление работ этих линий возможно только при полной уверенности вновь назначенных руководителей в безопасности данного объекта. Кроме того, он сообщил о том, что есть «обоснованное утверждение», что после 15 марта фабрика может быть приведена в рабочее состояние.

«Тогда мы еще раз посмотрим и, убедившись, что и Ростехнадзор, и наш внутренний аудит говорит о высокой степени безопасности, тогда будем принимать решение о возобновлении работ», ― заключил Потанин.

О том, что «Норникель» частично приостановил работу двух рудников из-за подтопления, сообщила пресс-служба компании 24 февраля. Отмечалось, что 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте –350 м. Подчеркивалось, что также частично приостановили работу и на руднике «Таймырский», поскольку между ними есть связанные выработки.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения на площади 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).