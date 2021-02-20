Скончался один из пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

Один из пострадавших при обрушении на Норильской обогатительной фабрике, извлеченных спасателями из-под завалов, скончался в карете скорой помощи, сообщили в субботу, 20 февраля, в региональном управлении СКР.

«Всего под завалами, по предварительным данным, было восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, еще двоих в настоящее время ищут», — рассказали журналистам в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, состояние госпитализированных пострадавших — средней степени тяжести.

Масштабное обрушение произошло ранее в субботу. Во время работ по усилению конструкций рухнули три галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, а также частично складские помещения на общей площади 200 кв. м.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Прокуратура Норильска организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности на предприятии.