Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на фабрике в Норильске

Уголовное дело возбуждено после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, сообщили в субботу журналистам в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщил журналистам прокурор Норильска Владимир Большунов, прокуратура города организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности на предприятии.

Об инциденте стало известно ранее в субботу. Обрушились три галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, а также частично складские помещения на общей площади 200 кв. м.

Сообщалось, что под завалами могли оказаться восемь человек, двоим из которых удалось спастись самостоятельно, еще четверых извлекли спасатели. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Поисковые мероприятия продолжаются.