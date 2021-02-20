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В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

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Состояние извлеченных из-под завалов после обрушения на Норильской обогатительной фабрике людей — средней степени тяжести. Об этом 20 февраля сообщил журналистам первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.

Между тем главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии уточнило, что один из четырех извлеченных людей умер в машине скорой помощи, еще двоих человек продолжают искать под завалами.

Инцидент на Норильской обогатительной фабрике произошел 20 февраля около 4:00 по местному времени (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Общая площадь обрушения составила 200 кв. м.

Сообщалось, что под завалами могли оказаться восемь человек, из которых двоим удалось выбраться самостоятельно, еще четверо были извлечены спасателями.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

По факту обрушения СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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