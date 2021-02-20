Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии после обрушения в Норильске

После обрушения на Норильской обогатительной фабрике госпитализировано пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, заявили 20 февраля в минздраве Красноярского края.

«По состоянию на 9:00 (5:00 мск) в Норильскую межрайонную больницу № 1 госпитализированы пять пострадавших в тяжелом состоянии», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что в медучреждении развернуто шесть операционных и привлечено шесть бригад специалистов–травматологов, анестезиологов–реаниматологов, а также нейрохирургов.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заверили в минздраве.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что состояние извлеченных из-под завалов после обрушения на Норильской обогатительной фабрике людей — средней степени тяжести.

По предварительным данным, под завалами могли оказаться восемь человек, из которых двое смогли выбраться самостоятельно, еще четверо были извлечены спасателями. Один из спасенных впоследствии скончался. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Масштабное обрушение произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС заявило о 1 тыс. кв. м.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).