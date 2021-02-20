Трагедия в Норильске: обрушение на горнообогатительной фабрике

В Норильске на горнообогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей» обрушилась часть строений. Под завалами остаются люди, по состоянию на 10.00 мск известно о двух погибших. Подробности — в материале «Известий»

Что произошло

В субботу, 20 февраля, в 4:15 по местному времени на предприятии обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, где проводились ремонтные работы по усилению конструкций. В здании ранее были обнаружены дефекты конструкции, что и вызвало необходимость проведения ремонта, начавшегося 8 февраля (данные ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии). Площадь обрушения, по данным МЧС, составила около 1000 м2 .

Под завалами, поданным СКР, остались восемь человек, местонахождение двоих с большой долей вероятности установлено. Еще два пострадавших сумели выбраться самостоятельно, четверых раскопали спасатели (один из них скончался в машине «скорой помощи»). Пять человек госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу №1 и находятся, по данным минздрава Красноярского края, в тяжелом состоянии. «В Норильской межрайонной больнице № 1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявил представитель регионального минздрава. По предварительным данным, пострадавшие — работники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт».

Где это случилось

Горнообогатительная фабрика ООО «Медвежий ручей» находится в Норильске по адресу ул. Горная, 27. Юридический адрес компании — ул. Горная, 13, среднесписочный состав работников — 1675 человек, уставный капитал — 19 953 545 920 рублей. Генеральный директор — Михайлов Анатолий Анатольевич (данные базы «РБК-компании»). Компания находится на 10 месте по размеру выручки в регионе и на втором —в отрасли (данные СБИС). Компания входит в состав ПАО «Норникель».

В ООО «Медвежий ручей» также входят карьер «Медвежий ручей» (открытая добыча руды), рудник «Заполярный» (подземная добыча) и хвостохранилище № 1, хвостохранилище «Лебяжье». После катастрофы фабрика продолжает работу в ограниченном режиме. Предприятие оборудовано современными системами управления производством, новейшая была введена в строй на этой неделе.

Что делается для спасения людей

На месте обрушения работают 195 человек, задействованы 57 единиц спецтехники. В настоящее время поисковые работы продолжаются . С целью установления причин и обстоятельств произошедшего, координации деятельности спасательных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор г. Норильска Владимир Большунов. В беседе с «Известиями», он сообщил о ведении прокурорской проверки по факту обрушения. По материалам проверки уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела и результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора края. ПАО «Норникель» оперативно информировало общественность об инциденте и выразило официальные соболезнования семьям и близким погибших.

Кроме того, свое расследование причин катастрофы начал и Ростехнадзор. Для этого будет создана специальная комиссия, в которую войдут сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора, представители предприятия, страховой организации и органы местного самоуправления.