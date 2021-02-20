Ростехнадзор начал расследование причин обрушения на фабрике в Норильске

Ростехнадзор намерен создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора.

Отмечается, что расследовать причины аварии будут сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора, представители предприятия, страховой организации и органы местного самоуправления.

Масштабное обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По информации СК, под завалами находились восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, еще двоих в настоящее время ищут.

Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).