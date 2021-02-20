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В здании фабрики в Норильске перед обрушением обнаружили дефекты

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При обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики специалисты обнаружили дефекты. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи», — передает «Газета.ру».

Масштабное обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По информации СК, под завалами находились восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, еще двоих в настоящее время ищут.

Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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