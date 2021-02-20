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Установлено вероятное местонахождение людей под завалами после ЧП в Норильске

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Установлено предположительное место нахождения двух человек под завалами на Норильской обогатительной фабрике. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Да, предположительное место установлено», — сообщили агентству.

В управлении МЧС по Красноярскому краю эту информацию не подтвердили и не опровергли. Поисковые работы продолжаются.

Масштабное обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, под завалами могли оказаться восемь человек, из которых двое смогли выбраться самостоятельно, еще четверо были извлечены спасателями. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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