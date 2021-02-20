Тела двух рабочих обнаружили под завалами цеха в Норильске, сообщили в субботу, 20 февраля, в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю.

«Обнаружены тела еще двоих рабочих», — сказали в пресс-службе.

Таким образом, число жертв обрушения возросло до трех.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

Ранее СК сообщал, что под завалами находились восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в момент, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора сообщили, что ведомство намерено создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске.

В распоряжении телеканала «360» оказалась план-схема фабрики с отметками о разрушениях. На картинке заштрихованы те участки здания, которые разрушились. Среди них также оказались башня подъемника, конвейерная галерея, галерея дробильного цеха, узел перегруза.