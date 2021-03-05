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Ключевая успеха: бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции

Ставка по таким займам не должна превышать 4,25%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ключевая успеха: бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции
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2021-03-03 15:30:12
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«Опора России» предложила Минэку запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой. Об этом «Известиям» рассказал глава организации Александр Калинин. По его мнению, такая мера простимулирует переход к инвестиционной модели роста экономики, в то время как ни одна из существующих программ кредитования МСП с этим не справляется. В банках инициативу поддержали: нововведение поможет бизнесу не просто выживать, а развиваться. Новая кредитная программа потребует от 55 до 75 млрд рублей из бюджета, оценили эксперты.

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Окупится сполна

Сегодня для малого и среднего бизнеса действует несколько льготных программ кредитования с субсидированием процентной ставки. Самая значимая работает в рамках постановления правительства № 1764, по ней можно взять заем под 7% годовых. Кроме того, в начале марта правительство утвердило программу для выплаты зарплат «ФОТ 3.0», ориентированную на предприятия из пострадавших от пандемии отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. По ней кредиты предоставляются по ставке 3% при условии, что заемщик сохраняет не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

Указанные опции своевременны и решают важные проблемы, но не выполняют задачу по перезапуску инвестиционного цикла, который тоже можно стимулировать кредитованием, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Ключевая успеха
калькулятор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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— Кредиты, выдаваемые на инвестиционные цели, рассчитаны на длительный срок, и бизнес, как правило, берет их менее охотно, чем займы на оборотные нужды. Если бы у предпринимателей была возможность взять инвесткредит под 4,25%, а банкам компенсировали понижение ставки, они пользовались бы намного большим спросом. Подобно тому как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла, — уверен он.

«Опора России» предложила запуск программы Минэкономразвития и ведомство обещало инициативу рассмотреть, сообщил Александр Калинин. «Известия» направили запрос в Минэк с просьбой прокомментировать целесообразность новой кредитной программы.

Общенациональный план действий по восстановлению экономики предполагает, что инвестиции в основной капитал вырастут не менее чем на 4,5% к концу 2021 года. Одна из ключевых инициатив, призванных запустить новый инвестиционный цикл, — комплексная поддержка инвестпроектов с помощью соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Однако она рассчитана только на крупный бизнес и многомиллиардные стройки: для стимулирования инвестиционных активностей малых предприятий прямых мер поддержки план не предусматривает.

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Спрос есть

«Известия» обратились в российские банки с просьбой оценить предложение «Опоры России». Такая комплексная поддержка со стороны государства и финансовых организаций поможет малому бизнесу не просто выживать, а развиваться, заявил директор дирекции поддержки кредитования МСП банка «Санкт-Петербург» Александр Окуличев. По его мнению, после пандемии предприниматели столкнутся с переменами, которые вызовут новые потребности — как в кредитовании, так и в других банковских продуктах, поэтому «Санкт-Петербург» готов принять участие в подобной программе в случае ее запуска.

Александр Окуличев добавил, что с началом 2021 года был отмечен рост спроса на инвестзаймы. Средняя сумма по ним составляет от 5 до 15 млн рублей, а средний срок погашения — три-четыре года.

Ключевая успеха
Купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Банк «Открытие» заинтересован в расширении программ, направленных на льготное инвестиционное кредитование малого бизнеса, заявила директор департамента кредитных продуктов и технологий для МСП организации Елена Куроптева.

— Кроме того, банк заинтересован в росте бизнеса своих клиентов, а инвестиции в основные средства предприятий ведут к увеличению их рентабельности, созданию новых рабочих мест, повышению качества и технологического уровня продукции, а также свидетельствуют о наличии долгосрочной стратегии развития, — отметила она.

При этом потребность субъектов МСП в льготных инвестиционных инструментах кредитования Елена Куроптева оценила в 30% от общего количества обращений клиентов. Средняя сумма таких займов в «Открытии» составляет 55 млн рублей.

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Старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов тоже отнесся к идее новой льготной программы позитивно и заявил, что участие в ней было бы интересно его организации. По словам Владислава Монова, такая инициатива дала бы возможность реализовать новые подходы и привлечь клиентов.

Недоступные кредиты

В последние годы наблюдается тенденция по снижению доступности кредитования для многих предпринимателей МСП, особенно если речь идет об инвестиционном финансировании, констатировала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Отчасти это связано с поступательным ужесточением кредитной политики банков: при рассмотрении заявки на инвестиционный заем от МСП они используют формальный подход, основанный на скоринговых алгоритмах и моделях, что в конечном счете сводит сделку к классическому залоговому кредитованию.

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банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Это подтверждает и официальная статистика: согласно данным ЦБ, по итогам 2020 года объем выданных кредитов субъектам малого бизнеса сократился на 2,1%, в то время как крупный нарастил заимствования на 35,7%, констатировала Наталья Сафина. Кроме того, доля инвестиционных кредитов МСП тоже падает: на 1,8 п.п. по итогам второго полугодия 2020-го. Всё это не позволяет ожидать будущего роста бизнеса и существенно осложняет выход российской экономики на траекторию устойчивого развития, которое во многом зависит от состояния сектора МСП, резюмировала эксперт.

Рыночная ставка по займам для малого и среднего бизнеса сейчас составляет 7,2–8,2% на сроки 1–3 года и более, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Снизив ее до 4,25%, государство должно будет субсидировать примерно 4% стоимости займов. Если программа будет рассчитана хотя бы на три года, из бюджета потребуется выделить на эти цели 55–75 млрд рублей, оценил эксперт.

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