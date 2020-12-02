Спаси и защити: в первый пакет СЗПК вошло восемь мегапроектов

Перезапуск инвестиционного цикла в России входит в активную фазу: Минэкономразвития утвердило первый пакет проектов, которые до конца этой недели заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Первопроходцами станут восемь крупных строек общей стоимостью более 129 млрд рублей. В СЗПК компании привлекла гарантия неизменности условий, рассказали их представители, однако эксперты предупредили: риск того, что власти не сдержат обещание, всё же есть .

Первые ласточки

Введение нового инвестиционного кодекса в виде закона о СЗПК обсуждалось в России еще в 2018 году, но реализация инициативы шла тяжело . Проект документа несколько раз переписывался, дважды рассматривался на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и был подписан президентом только 1 апреля 2020 года, став одним из инструментов улучшения делового климата на фоне пандемии. При этом до воплощения в жизнь главной идеи СЗПК — гарантии неизменности условий ведения бизнеса для инвесторов — не дошло до сих пор: властям потребовалось больше полугода, чтобы подготовить нормативную базу для уже принятого закона.

Впрочем, несколько компаний смогут протестировать новый режим на себе в ближайшее время: первый пакет проектов для заключения СЗПК уже сформирован, рассказали «Известиям» в Минэке . Первопроходцами станут восемь крупных строек:

Спаси и защити Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

– Открытие производства метанола на базе железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородине Амурской области (инициатор — группа ЕСН, объем инвестиций — 55 млрд рублей). Финансирование проекта будет организовано синдикатом банков при участии ВЭБ.РФ, а срок действия соглашения составит 20 лет. При этом реализация проекта стимулирует рост несырьевого неэнергетического экспорта на 500 млрд рублей и увеличит ВРП Амурской области на 220 млрд, оценили в Минэке. Бюджетный эффект от инициативы составит 23 млрд рублей;

– Строительство комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и электростанции в Волхове Ленинградской области (инициатор — «ФосАгро», объем инвестиций — 28 млрд рублей). Проект поможет Волховскому химическому комплексу компании нарастить ежегодный выпуск продукции более чем в четыре раза и создаст более 200 высококвалифицированных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в бюджет после выхода завода на полную мощность составят 3 млрд рублей за пять лет;

– Проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области (инициатор — «Румелко-Агро», объем инвестиций — 18 млрд рублей);

– Создание высокотехнологичного фармацевтического предприятия в Москве (инициатор — группа компаний «Р-Фарм», объем инвестиций — 8,6 млрд рублей);

– Строительство центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (инициатор — Wildberries, объем инвестиций — 5 млрд рублей);

— Проект расширения комплекса по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд в Калининградской области (инициатор — «Мираторг», объем инвестиций — 4,9 млрд рублей);

Спаси и защити Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

– Строительство маслоэкстракционного завода в Орловской области (инициатор — «Мираторг», объем инвестиций — 3,5 млрд рублей);

— Строительство тепличного комплекса в Тихорецком районе Краснодарского края (инициатор — «Магнит», объем инвестиций — 6,4 млрд рублей).

Таким образом, общий объем инвестиций по первому пакету СЗПК составит более 129 млрд рублей — это почти в семь раз меньше, чем совокупная стоимость проектов, по которым хотели бы его заключить.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщал о том, что в ведомство поступило 15 заявлений от разных компаний на сумму порядка 900 млрд рублей . Как он сообщил «Известиям», выбор именно указанных восьми проектов в качестве пилотных демонстрирует нацеленность государства на повышение привлекательности инвестиционной деятельности.

— В целом закон о СЗПК был принят в рамках пакета антикризисных законов, но он выступает системной мерой, рассчитанной на десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций, — заявил Максим Решетников.

Впрочем, в Минэке заверили, что все заявленные проекты смогут заключить СЗПК до конца года.

Справка «Известий» Закон о СЗПК предусматривает для инвесторов неизменность условий (стабилизационную оговорку) по налогам (на прибыль, имущество, транспорт, срокам уплаты и порядку возмещения НДС), землепользованию и градостроительной деятельности, а также субсидии на строительство инфраструктуры. Заключить соглашение можно на срок 6, 15 или 20 лет при условии капвложений в объеме от 250 млн до 10 млрд рублей в зависимости от отрасли.

Погоня за стабильностью

«Известия» спросили компании, проекты которых вошли в первый пакет СЗПК, о мотивации заключать соглашения с государством. Гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил, что новый механизм позволит организации мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь иностранные инвестиции, а также выступит гарантом стабильности налогообложения для бизнеса и инвесторов .

Председатель совета директоров ЕСН Григорий Березкин сообщил, что СЗПК дает бизнесу ощущение твердой почвы под ногами .

— Долгосрочные капиталоемкие проекты требуют понимания правил игры на длительную перспективу. На примере нашего проекта контракты на сырье, сбыт продукции и финансирование подписываются на сроки 15–20 лет. При этом ключевые существующие программы господдержки рассчитаны на три-пять лет. СЗПК позволяет существенно расширять горизонты планирования инвестиций, — отметил он.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик выразил уверенность, что будет подводить под соглашения и свои новые проекты . В пресс-службе Wildberries рассказали, что компания активно вкладывает в создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса (своих поставщиков) и им крайне важна стабильность условий , которую гарантирует СЗПК.

Спаси и защити Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В дальнейшем инструмент докажет свою высокую эффективность и станет одним из наиболее востребованных механизмов для достижения национальных целей развития, уверен глава РСПП Александр Шохин . По его словам, до конца 2020 года к заключению готовы более 20 проектов совокупным объемом инвестиций около 1 трлн рублей.