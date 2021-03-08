Финансисты и стоики: грозит ли регионам безденежье

Что будет в нынешнем году с региональными бюджетами — вопрос, который интересует многих. В правительстве говорят, что в федеральном бюджете на частичную компенсацию недостачи доходов регионов зарезервировано достаточно средств. Кроме того, и сами регионы уже начали активно бороться с возможным бюджетным дефицитом. О том, как идет эта работа, «Известиям» рассказали губернаторы, поделившиеся своими рецептами борьбы с постковидными финансовыми проблемами.

Хуже, чем было?

Несмотря на оптимизм Москвы, из исследования Центра развития ВШЭ следует, что в 2021 году регионы должны оказаться в более сложном финансовом положении, чем в кризисном 2020-м.

— Под влиянием существенного роста расходов большинство регионов (57 из 85) закончили год с бюджетным дефицитом. Как это ни парадоксально, но наибольшие проблемы с формированием собственных доходов и бюджетной сбалансированностью испытали регионы с сырьевой направленностью экономики. Конечно, в год пандемии важно учитывать и так называемый больничный фактор, ведь в прошлом году из-за ковида расходы региональных бюджетов на здравоохранение выросли на целых 72%» , — сказал «Известиям» руководитель исследования, ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ-ВШЭ Андрей Чернявский.

За прошлый год, по данным исследователей, доходы консолидированных региональных бюджетов составили 14,9 трлн рублей (13,65% ВВП). Большую роль в формировании региональных доходов сыграли трансферты из федерального бюджета: их доля в доходах составила 25%. Собственные доходы регионов по сравнению с 2019 годом практически не изменились, хотя заметно перестроилась их структура.

Финансисты и стоики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поступления по налогу на прибыль сократились, по оценкам аналитиков, на 13%. Поступления по налогам на совокупный доход и налогу на имущество изменились незначительно, что в кризисный период может быть связано с ростом собираемости этих налогов. Поступления по акцизам в региональные бюджеты выросли на 5,7%. Факторами такого роста стали повышение ставки акциза на пиво и доли регионов в поступлениях акцизов на ГСМ (бензин и дизельное топливо) в 2020 году. Наконец, поступления НДФЛ в 2020 году выросли на 7,5%, что стало основным фактором компенсации падения доходов по налогу на прибыль.

— Рост поступлений по НДФЛ может быть связан с бюджетной поддержкой регионов федеральным центром, а также с бюджетной политикой самих регионов, существенно увеличивших расходы, в том числе расходы на заработную плату, — полагает Андрей Чернявский.

Итак, по подсчетам специалистов, суммарный региональный и муниципальный долг в РФ на конец 2020 году вырос на 390 млрд рублей и составил 2883 млрд рублей (2,7% ВВП). По мнению аналитиков ВШЭ, такой прирост долга свидетельствует о том, что примерно 290 млрд рублей бюджетного дефицита регионов было профинансировано за счет средств на бюджетных счетах. В структуре регионального долга в 2020 году выросла доля бюджетных кредитов, а также облигаций.

Как итог — в 2021 году на формирование доходов региональных бюджетов, по оценкам ВШЭ, будет одновременно влиять несколько факторов. В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики (ОНБП) и законом о федеральном бюджете на 2021–2023 годы трансферты из федерального бюджета регионам по сравнению с фактическим уровнем 2020 года должны будут сократится на 25%. По прогнозу ВШЭ такое сокращение негативно скажется и на поступлениях НДФЛ, которые могут уменьшиться по сравнению с рекордным уровнем прошлого года. Поступления по налогу на прибыль в региональные бюджеты в текущем году должны увеличиться под влиянием роста экономики и мировых цен на сырье. Как указывают эксперты, доходы регионов в 2021 году могут вернуться к уровням 2019 года с поправкой на инфляцию, то есть будут ниже номинальных показателей прошлого года примерно на 2%.

Впрочем, как сообщили «Известиям» в Росстате, делать решительные выводы о «кризисе хуже прошедшего кризиса» пока рановато, поскольку официальная годовая отчетность за финансовый 2020-й год Казначейством России еще не опубликована. В самом Федеральном казначействе на оперативный запрос к моменту публикации материала ответить не успели.

Меры в помощь

Любопытно, что, хотя расчеты аналитиков ВШЭ строятся на данных Минфина, сам Минфин не видит предпосылок для новых региональных сложностей. Уже приняты меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов в 2021 году, сказали там. Так, для ускорения перевода целевых трансфертов обеспечено их распределение до начала года законом о бюджете или актами правительства РФ.

— Всего в 2021 году федеральным бюджетом предусмотрено предоставление 220 целевых межбюджетных трансфертов, из которых парламентом распределено 95%, в том числе все субсидии и субвенции. По всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам за исключением отдельных установленных случаев до начала года заключены соглашения на 1,4 трлн рублей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина России.

Финансисты и стоики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Федеральная поддержка позволила не только компенсировать падение собственных доходов регионов, но и обеспечить рост их общего объема, заявили в Минэкономразвития России. Это дало возможность выполнять социальные обязательства, а также активно участвовать в реализации антикризисных мероприятий. Дополнительная финансовая помощь в объеме 290 млрд рублей была выделена на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов и компенсацию падения налоговых доходов.

— На 2021 год в федеральном бюджете зарезервировано 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. По итогам исполнения бюджетов возможно рассмотрение вопроса о дополнительной финансовой поддержке исходя из ситуации в экономике. При этом мы ожидаем в 2021 году восстановления экономической активности и роста объемов собственных налоговых и неналоговых доходов регионов, — рассказали в Минэке.

Кроме того, для поддержки региональных бюджетов в текущем году принят ряд мер по смягчению бюджетной политики, приостановлению положений по применению мер ответственности за использование средств межбюджетных трансфертов, увеличены сроки предоставления казначейских кредитов. Как сообщили в ведомстве, уже проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам и предоставлена возможность регионам направлять высвободившиеся ресурсы как на борьбу с пандемией, так и на первоочередные расходные обязательства и финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов.

За и против

С алармизмом исследователей ВШЭ не согласны и многие эксперты-экономисты. По мнению члена экспертного совета Госдумы и главы департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве Светланы Солянниковой, при нормальном восстановлении деловой активности ничего катастрофического с бюджетами не случится, хотя исключать ухудшения финансового положения отдельных регионов все же нельзя.

Но ударит ли прогнозируемый ВШЭ «шквал» бюджетных дефицитов, если он действительно случится, непосредственно по федеральному бюджету? Солянникова полагает, что все же нет. «Параметры исполнения бюджетов 85 регионов за январь-февраль показывают, что каких-то оснований, что бюджетные планы не будут выполнены, нет. Даже по мировым стандартам у нашей страны очень высокий уровень долговой устойчивости. Более того, сегодня даже США и Япония, да и многие другие могут нам завидовать в этом вопросе. Поэтому с этой точки зрения никакого резкого ухудшения состояния бюджетов регионов по большому счету не т», — полагает она.

И все же прошлый год был на местах особо сложным, «поскольку у регионов меньше возможностей бюджетного маневра, чем у федерального центра», считает директор Центра региональной политики (РАНХиГС) Владимир Климанов.

Финансисты и стоики Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Регионы вынуждены были пойти на наращивание долговой зависимости. Но в то же время значительно увеличились внебюджетные трансферты из федерального бюджета. И выросли они по отношению к 2019 году более чем в полтора раза , — подчеркнул Климанов.

Бюджеты 2021 года, как пояснил эксперт, приняты уже с учетом превышения расходов над доходами. «Это говорит о том, что регионы пока не видят той дополнительной финпомощи, которая формируется федеральным законом о бюджете», — полагает Климанов.

По оценкам Светланы Солянниковой, самыми устойчивыми бюджетами сегодня обладают Москва, Тюменская область, Югра (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Среди отстающих — Чечня, Ингушетия, Тува, Бурятия, Забайкальский край .

В поисках инвестиций

Региональные руководители в беседе с «Известиями» признали немалые финансовые трудности, возникшие вследствие пандемии, но рассказали и о предпринимаемых действиях. «С целью сохранения бизнеса и оказания ему поддержки нами был принят ряд мер всевозможной финансовой поддержки», — рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что, несмотря на общую тенденцию снижения инвестиционной активности, по предварительным данным, объем инвестиций в Пензенской области в 2020 году составил 94 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года.

В настоящее время в регионе уже максимально снижены налоговые ставки для малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях и применяют упрощенную систему налогообложения, и установлены дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, отметил в беседе с «Известиями» Белозерцев.

— Для того чтобы минимизировать потери бюджета от предоставления налоговых льгот, в этом году налоговые преференции у нас будут предоставляться только субъектам бизнеса, имеющим не менее двух наемных работников и выплачивающим официальную заработную плату в размере не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, а также при отсутствии задолженности по налогам, — подчеркнул глава региона.

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Аналогичные условия установлены при предоставлении налоговых льгот для IT-компаний.

Свои методы борьбы за бюджет использует и Орловская область. Как рассказал «Известиям» губернатор Андрей Клычков, в целях обеспечения стабильного пополнения регионального бюджета правительством Орловщины ведется комплексная работа в нескольких ключевых направлениях. Прежде всего это поддержка и создание условий для модернизации и расширения действующих производств. «Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году в реестр инвестиционных проектов Орловской области было включено восемь позиций. Общий объем инвестиций в рамках реализации проектов составит теперь порядка 45 млрд рублей», — рассказал Андрей Клычков.

Кроме того, в регионе активно поддерживают инвестиционную деятельность.

— С января 2021 года в рамках обновленного механизма СПИК 2.0 (Специальный инвестиционный контракт. — «Известия») инвесторы, заключившие его, могут использовать ставку налога на прибыль в размере 10%. Новым механизмом поддержки в прошедшем году стала возможность заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), содержание которого предусматривает стабилизационную оговорку, гарантирующую неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности. Также инвесторы получат возможность покрытия затрат на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры, а также субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, — рассказал губернатор.

Еще одним относительно новым инструментом стимулирования капиталовложений стал в Орловской области инвестиционный налоговый вычет. Право на его применение дает выполнение следующих условий: не менее 70% выручки от реализации продукции формируется по видам деятельности «Обрабатывающие производства», а минимальный объем капитальных затрат составляет не менее 100 млн рублей. «Размер инвестиционного налогового вычета у нас составит 10% суммы капитальных вложений, при этом ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, составит 10%», — подчеркнул Клычков.

Активно работают над бюджетными проблемами и в Архангельской области. Как рассказал «Известиям» губернатор Александр Цыбульский, «положительная динамика на мировых рынках продукции бюджетообразующих отраслей Поморья — в целлюлозно-бумажной промышленности, деревообработке и добыче алмазов — наряду с долгосрочной загрузкой в судостроении и судоремонте позволяет делать уверенные прогнозы по наполнению регионального бюджета».

Финансисты и стоики Фото: Depositphotos

«Осознавая экономические последствия пандемии, мы заранее стали разрабатывать меры, которые увеличат налоговые поступления, улучшат структуру занятости и сохранят рабочие места», — пояснил Цыбульский.

Потенциал региона напрямую связан с развитием экономики Арктической зоны страны, отметил губернатор. Здесь, по его мнению, особого внимания заслуживают льготы и преференции для резидентов Арктической зоны РФ, принятые в июле прошлого года. На сегодня это самая большая свободная экономическая зона в мире , подчеркнул руководитель Поморья.

Объем планируемых инвестиций в Арктической зоне Архангельской области только по уже запущенным проектам превышает 120 млрд рублей , заявил он. «Кроме того, ставку мы делаем и на малый бизнес. Наряду с федеральными мерами мы поддержали предпринимателей снижением налогов, несмотря на то что это стоило для регионального бюджета более 1 млрд рублей. Учитывая, что малому бизнесу требуется время для восстановления, нами было принято решение о продлении льгот на 2021 год », — добавил Александр Цыбульский.

Центр поможет

Бюджеты регионов в этом году активно поддержит правительство России. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в 2021 году регионы получат средства на реализацию проектов в различных сферах, среди которых формирование комфортной городской среды, жилищное, транспортное и инфраструктурное строительство. Также ежегодно регионы получают и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности .

— Одним из инструментов развития регионов является механизм финансирования субъектами РФ новых инвестиционных проектов за счет высвобождающегося в результате реструктуризации объема бюджетных кредитов, которые регионы могут не возвращать в период с 2021 по 2024 год, а направлять на строительство инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, — сообщили в пресс-службе. — Правительственной комиссией по региональному развитию в РФ в феврале был одобрен перечень (первый пул) новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки, который включает 158 проектов в 26 регионах на общую сумму более 610 млрд рублей. Таким образом, затраты регионов на создание инфраструктуры составят 49,2 млрд рублей.

Финансисты и стоики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, в этом году получит дополнительную поддержку из федерального бюджета строительство социально значимых объектов. Предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставленным на цели реализации проектов жилищного строительства, в том числе на проекты строительства с низким уровнем рентабельности.