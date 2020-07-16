Субъективный подход: Минфин готовит бюджетные правила для регионов

Минфин намерен внедрить бюджетные правила на региональном уровне. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»). В документе уточняется, что под этот механизм подпадут лишь те субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. То есть прежде всего от налогов на продажу товаров с волатильными ценами: нефти, газа, металлов и т.д., пояснил близкий к правительству источник. По его словам, региональные правила могут быть подобны федеральному: с ценой отсечения, резервными фондами и ограничениями по расходам, однако конкретные параметры будут зависеть от субъекта.

Собственные правила

Применение бюджетных правил в регионах повысит их финансовую устойчивость, сообщается в проекте плана Минфина. Согласно документу, внедрить такую практику в субъектах планируется не раньше 2022 года. В пресс-службе ведомства на просьбу уточнить, каким будет формат региональных бюджетных правил, сообщили, что проработка механизма запланирована только на следующий год, поэтому говорить о каких-либо деталях пока преждевременно.

Близкий к правительству источник пояснил, что г лавная цель распространения федеральной практики на уровень субъектов — снизить зависимость их бюджетов от волатильных доходов. Прежде всего от поступлений налогов на прибыль, размер которых колеблется вместе с ценами на сырье: нефть, газ, металлы, драгоценные камни и так далее, отметил собеседник.

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Решений, как именно будут работать бюджетные правила в регионах, пока не выработано, однако в большинстве случаев механизм может быть подобен федеральному. В частности, субъектам будет предложено сформировать резервы, аналогичные ФНБ. В них регионы будут направлять доходы от продажи того или иного стратегического для ресурса по цене, свыше определенного уровня. Планируется задействовать и другую часть федерального правила, в частности, ограничения на рост расходов: они могут быть повышены лишь при условии увеличения поступлений, не связанных с продажей сырья.

— Так или иначе, параметры механизма регион будет определять самостоятельно. Обязывать субъекты вводить бюджетные правила не планируется. Система хорошо себя показала, поэтому, скорее всего, будут выпущены рекомендации с учетом лучших практик , — добавил собеседник «Известий».

Справка «Известий» Бюджетное правило было создано для снижения зависимости от продажи энергоресурсов и для стабилизации экономики в целом. По его действующей редакции казна верстается исходя из так называемой базовой стоимости нефти в $42,4 за баррель Urals. Все доходы, полученные от сбыта энергоресурсов по более высоким ценам, консервируются в ФНБ и не используются в качестве источников для расходов бюджета. Если стоимость Urals падает ниже $42,4, из ФНБ компенсируются недополученные поступления. Кроме этого, бюджетное правило регламентирует предельную сумму затрат казны. Расходы не могут быть увеличены, если доходы остаются неизменными или падают.

Практики для учебников

«Известия» обратились в регионы с просьбой оценить инициативу Минфина. В Иркутской области и ЯНАО — субъектах с высокой добычей нефти и газа — меру поддержали. В правительстве Иркутской области уточнили, что в 2011 году уже создавали специальный фонд из сверхдоходов, но потом от него отказались. В ЯНАО такие резервы формируют с 2013 года — это позволило не сокращать расходы в период пандемии.

В Магаданской области инициативу не поддержали, отметив, что фиксация цены на золото (регион — один из лидеров по добыче желтого металла) негативно отразится на доходах субъекта.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын сообщил, что, хотя регион и сфокусирован на металлургическом производстве, возможность формировать резервы в ближайшее время вряд ли представится: из-за коронавируса придется наращивать заимствования, чтобы сохранить расходы.

В республиках Карелия и Марий Эл, а также Ростовской, Курской, Калужской и Ленинградской областях, не зависящих от какого-то конкретного источника доходов, отреагировали на предложение Минфина нейтрально. В Новосибирской и Тульской областях и в ХМАО — Югра отказались комментировать неопубликованные документы.

Бюджетное правило в первую очередь ограничивает от чрезмерных трат в «тучные» времена , полагает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Среди субъектов и так далеко не все готовы брать на себя повышенные расходные обязательства, а бурный рост трат в 2013–2015 годах был связан с первыми майскими указами, а не с желанием повысить инвестиции на фоне сверхдоходов, уверена она.

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Большая часть субъектов — дотационные, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В РФ никогда не было более 20 регионов-доноров, поэтому на практике вводить бюджетное правило могут себе позволить единицы.

Более того, сейчас некоторые субъекты, обладающие достаточным запасом доходов для создания резервов, опасаются это делать, отметил эксперт. Их логика такова: если сформировать фонд, то у федерации сложится впечатление, что у региона излишки и помогать ему из центра нет необходимости , пояснил Владимир Климанов.

В целом за всю историю действия бюджетного правила оно неоднократно принципиально менялось, напомнил он. Поэтому любые универсальные формулы, лучшие практики — это скорее для учебников, резюмировал эксперт.

Как писали ранее «Известия», Минфин в 2020 году формально нарушит бюджетное правило — ту его часть, которая касается предельной величины расходов. Эту информацию позднее официально подтвердил замглавы ведомства Владимир Колычев. Он уточнил, что приостановка будет временной: на 2020 и 2021 годы. При этом, по словам замминистра, ни цена отсечения, ни другие параметры бюджетного правила меняться не будут.