Всё рублем: финансовая поддержка регионов поставила исторический рекорд

Финансовая поддержка регионов из центра в прошлом году стала рекордной в российской истории. Они получили 3,8 трлн рублей, подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Но несмотря на помощь из федеральной казны, субъекты закончили 2020-й с исторически максимальным дефицитом — 0,7 трлн рублей. Больше половины совокупной «дыры» сформировали шесть регионов: столица, Московская, Кемеровская, Тюменская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Эксперты отмечают, что после драматичной весны ситуация выправилась. 2021 год, по их мнению, будет более простым для региональных бюджетов.

Два рекорда

Поддержка из федеральной казны избавила регионы от катастрофического дефицита. Сумма помощи бюджетам субъектов в прошлом году поставила рекорд: Минфин перечислил им 3,8 трлн рублей. Это на 1,3 трлн, или на 54%, больше, чем в 2019-м.

Несмотря на поддержку, региональный дефицит в прошлом году также был рекордным — минус 0,7 трлн рублей. Без учета трансфертов из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей. Это около 20% от собственных доходов субъектов.

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Впрочем, 54% дефицита пришлось на шесть регионов. Лидер по этому показателю — Москва. Ее дефицит составил 137 млрд рублей, или 20% от общей суммы регионального «минуса», подсчитали в АКРА. Вслед за столицей идут Московская (-85 млрд рублей), Кемеровская (-41 млрд), Тюменская (-41 млрд) области, Санкт-Петербург (-40 млрд) и Республика Башкортостан (-40 млрд).

Рекордный дефицит связан не столько с падением доходов, сколько с возросшими расходами субъектов. Затраты региональных бюджетов в 2020 году увеличились на 17%, или на 2 трлн рублей, по сравнению с 2019-м и составили 14 трлн. 83% прироста расходов пришлось на социально ориентированные разделы бюджета: здравоохранение (+71%, или 830 млрд рублей), социальная политика (+24%, или 636 млрд) и образование (+8%, или 200 млрд).

Прирост сопоставим с 2019 годом. Тогда показатель увеличился на 15%, что в основном было связано с увеличением инвестиций в нацпроекты. В 2019-м был зафиксирован и предыдущий рекорд по суммам поддержки регионов из федерального бюджета. Тогда объем помощи составил 2,5 трлн рублей, что также было связано с переходом реализации нацпроектов в активную фазу.

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Собственные доходы субъектов — прежде всего это налог на прибыль и НДФЛ — сократились незначительно: на 2%, или на 234 млрд рублей. Наибольшее снижение относительно уровней 2019 года произошло в апреле (на 30% месяц к месяцу) и в мае (на 21%). Однако уже в июне собственные доходы превысили показатель аналогичного месяца 2019-го на 4%. С этого момента и до конца года поступления в целом продолжали расти.

Будет легче

Основными факторами, определившими динамику налоговых доходов регионов в 2020 году, стали цены на углеводороды и ограничительные меры, связанные с коронавирусом, сказал «Известиям» управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Динамика 2021 года будет зависеть от темпов вакцинации и восстановления внешнеэкономической конъюнктуры. Сейчас оба фактора позволяют рассчитывать на достаточно быстрое восстановление национальной экономики и возобновление роста налоговых доходов регионов, считает эксперт.

Неравномерная ситуация по регионам — особенность нашей страны, которая обычно сглаживалась благодаря регулярной финансовой помощи, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Интерес представляет рост большей части налоговых доходов — прежде всего имущественных и НДФЛ. В 2021 году расходы уже не будут столь высокими, в частности, не потребуется столь массированная поддержка здравоохранения, медицины и бизнеса, уверен эксперт.

Восстановление на сырьевых рынках позволит значительно сократить совокупный разрыв региональных бюджетов в 2021 году, предположил эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Однако число дефицитных субъектов в 2021 году едва ли существенно уменьшится (в 2020-м их было 58 из 85), добавил он. Им потребуется изыскивать дополнительные ресурсы для финансирования национальных проектов и развития экономики. Хотя значительная часть этих расходов будет просубсидирована из федерального бюджета, довольно серьезные суммы регионам придется найти самим.

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В 2020 году субъекты профинансировали часть дефицита за счет использования долга — на сумму в 391 млрд рублей, следует из расчетов АКРА. В общей сложности обязательства регионов увеличились на 18% и достигли 2,5 трлн.

Кроме этого, субъекты довольно активно расходовали свои резервы. Остатки на счетах за прошлый год снизились на 589 млрд рублей. Большая часть этого сокращения пришлась на Москву (438 млрд). По предположению специалистов АКРА, в значительной степени эта сумма была использована городом для возврата ранее привлеченных средств организаций, учрежденных городом (около 304 млрд рублей).

В 2021 году российским регионам предстоит погасить более 20% бюджетных кредитов. В нынешних условиях сделать это им вполне по силам, полагает Андрей Пискунов. Однако в предвыборный год федеральный центр вряд ли будет настаивать на жестком выполнении сроков погашения в случае, если у кого-либо возникнут трудности с мобилизацией средств, уверен он. Кабмин уже говорил о необходимости увеличения социальных выплат населению и мерах поддержки бизнеса, напомнил эксперт.