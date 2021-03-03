«Росконтроль» определил лучшее сливочное масло

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели анализ сливочного масла 82,5% жирности у 23 брендов, определив лучший продукт. Исследование было опубликовано в среду, 3 марта, на сайте организации.

Всего восемь образцов смогли пройти проверку: «Молоколамск» (Великолукский молочный комбинат), «Можайское» (завод стерилизованного молока «Можайский»), «Молочные узоры» («Ува-молоко»), Billa («7 Утра»), «Фермерская коллекция» («Карачевмолпром»), «Домик в деревне» («ХК «Ополье» по заказу «Вимм-Билль-Данн») «Экомилк» (Озерецкий молочный комбинат) и «Алтайская буренка» («Алтайская буренка»).

Выявление фальсифицированной продукции являлось основной задачей данной проверки. Кроме того, отмечается, что закупленное масло было размещено в магазинах на полках, где находились товары без заменителей молочного жира.

Согласно полученным данным, более 10 образцов состояли преимущественно из растительных жиров, к ним относятся такие бренды, как «Белорусский Домъ Масла», «Белорусские просторы», GUTENDORF, «Лав продукт», «Деревенская Буренка», «Вологодское деревенское», «Башкирское», «Адыгейское золотое», «Молоко плюс», «Традиционное» (ИП «Челнокова Ирина Юрьевна»), «Традиционное», «Брест-Литовск». Производитель последний компании заявил, что партия, которая принимала участие в исследовании, не производилась на их предприятии. Эксперты отметили, что эту продукцию действительно часто подделывают.

Кроме того, почти у всех образцов с заменой молочного жира она сама оказалась гораздо ниже. Масло «Белорусские просторы» лидирует в данном рейтинге, в нем всего 49% данного пищевого продукта из заявленных 82,5%.

Эксперты ведомства направили всю соответствующую информацию о нарушениях в специальные надзорные органы.

Ранее, 25 февраля, «Росконтроль» проверил качество квашеной капусты, представленной в магазинах. По результатам экспертизы, квашеная капуста марки ФЭГ попала в список товаров с замечаниями, а «Слобода Подновье» была занесена в черный список «Росконтроля». Остальные марки, участвовавшие в исследовании, признаны качественными и могут быть рекомендованы к покупке.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.