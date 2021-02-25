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Эксперты проверили качество квашеной капусты из магазинов

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество квашеной капусты, представленной в магазинах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте ведомства.

В лабораторной проверке участвовала продукция марок ФЭГ, «Круглый год», «Верная цена», «Слобода Подновье», «Маркет» (собственная торговая марка супермаркета «Перекресток»), Globus и «Белоручка».

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Так, в одной из марок был выявлен консервант, который производитель не указал в составе. Сорбиновую кислоту в действующей концентрации обнаружили в квашеной капусте «Слобода Подновье». Массовая доля основного продукта составила 72,5%, что значительно ниже, чем на маркировке (440г = 88%) и не соответствует требованиям ГОСТ 34220-2017, в соответствии с которым выпускается образец.

Также массовая доля основного продукта оказалась ниже у торговой марки ФЭГ. В «Росконтроле» отметили, что оба образца не соответствуют по содержанию квашеной капусты ни указанному в маркировке значению, ни стандарту.

По результатам экспертизы, квашеная капуста марки ФЭГ попала в Список товаров с замечаниями, а «Слобода Подновье» была занесена в черный список «Росконтроля». Остальные марки, участвовавшие в исследовании, признаны качественными и могут быть рекомендованы к покупке.

В начале февраля «Росконтроль» провел исследование печенья «топленое молоко». В нем поучаствовали марки «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Каскад», «Коровка / РотФронт», «Ваш выбор», «Кондитерская фабрика Акконд» и «Лифляндия / Мечта бисквитки».

По результатам исследования все образцы рекомендованы к покупке.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

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