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«Росконтроль» оценил качество печенья с топленым молоком

«Росконтроль» оценил качество печенья с топленым молоком

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование печенья «топленое молоко» семи торговых брендов. Результаты экспертизы 3 февраля оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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В исследование приняли участие: печенье «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Каскад», «Коровка / РотФронт», «Ваш выбор», «Кондитерская фабрика Акконд» и «Лифляндия / Мечта бисквитки».

Упаковки с печеньем были куплены в обычных магазинах, после чего образцы подвергли проверке по более чем 80 параметрам, среди которых соответствие заявленному составу, наличие плесени, консервантов, незаявленных подсластителей и др.

Экспертиза выявила в некоторых товарах отсутствие молочных компонентов, что противоречит информации на упаковке. Нарушителями оказались: печенье под марками «Каскад», «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Ваш выбор» и «Лифляндия». При этом в печенье «Коровка» молоко не заявлено в качестве компонента, однако в составе обнаружен молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира и ароматизатор. В продукции бренда «Кондитерской фабрики Акконд» молочные компоненты не заявлены и отсутствуют. По мнению специалистов, название «топленое молоко» может вводить покупателей в заблуждение.

Проверку на промокаемость прошли все исследованные образцы. Кроме того, все печенье оказалось безопасным для здоровья и имело приемлемые внешний вид и вкус. По результатам исследования все образцы рекомендованы к покупке.

«Росконтроль» — частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

В середине января специалисты Роскачества представили исследование девятипроцентного творога семи торговых марок и выяснили, какие продукты стали самыми качественными. На экспертизу отправили продукцию марок «Братья Чебурашкины», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Савушкин хуторок».

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